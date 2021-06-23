每日星座運勢／金牛人際關係要維護 易得貴人協助

2021-06-23

牡羊座

健康運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

愛情運：★☆☆☆☆

情侶間少計較、多付出，可相安無事，得失心太重則易感失落；單身者忌拿愛情開玩笑。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。

財運：★★☆☆☆

在花費上要小心，別超支了。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00脆梅青

開運方位：正北方向

金牛座

多注意人際關係的保持和維護。

整體運：★★★★★

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有機會認識背景、性格差異很大的人！

事業運：★★★★★

事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

財運：★★★★☆

有機會獲得額外獎金或是驚喜手氣財，適合花在聚會或是犒賞自己上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00珍珠白

開運方位：正北方向

雙子座

工作中不要越級表現。

整體運：★★★☆☆

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。

愛情運：★★☆☆☆

單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！

事業運：★★★☆☆

這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。

財運：★★★☆☆

莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

財運：★★★☆☆

出門少帶現金，小心破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

獅子座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

事業運：★★☆☆☆

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

財運：★★☆☆☆

因小失大的情況頻頻。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00琉璃銀

開運方位：正西方向

處女座

心情明朗，好運隨身。

整體運：★★★★☆

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，有伴侶者偶爾會有爭吵，但多為小打小鬧，很快就能雨過天晴。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，可卻是個忙碌的日子。如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。所以，仍要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤、行政則沒有特別的財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：東南方向

天秤座

情緒低落，容易感傷。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！

事業運：★★☆☆☆

工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。

財運：★☆☆☆☆

對金錢的敏銳度較弱。投資理財上宜延續舊有模式，大幅度改變小心損失慘重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00玉米黃

開運方位：正西方向

天蠍座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤，會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣、態度，可別像是在盤問犯人一樣。

事業運：★★★★☆

充滿機運。出門在外遇到貴人的機率高，能獲得賺錢機會，有利在外洽商，也易達成共識。

財運：★★★☆☆

有損財傾向，信用卡少刷一點吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00咖啡棕

開運方位：東北方向

射手座

下定了決心，只管行動就好。

整體運：★★★★☆

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。

事業運：★★★★☆

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

財運：★★★☆☆

財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00香吉士黃

開運方位：正東方向

摩羯座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：正西方向

水瓶座

主觀意識太強，會失去不少機會。

整體運：★★★☆☆

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

愛情運：★★★☆☆

感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

事業運：★★★☆☆

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

財運：★★☆☆☆

一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00珍珠白

開運方位：正西方向

雙魚座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

愛情有好運的日子，單身者邂逅愛情的機率高，有伴侶者相親相愛，相處和諧而美好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是不求有功，但求無過的一天。不該你管的事別多問，做好你自己的事情。

財運：★★★★☆

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可望與事業上的夥伴相處愉快而發掘出不少商機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00檸檬綠

開運方位：正西方向





