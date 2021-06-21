每日星座運勢／雙子輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好
2021-06-21
牡羊座
情緒低落，有種逃避的想法。
整體運：★☆☆☆☆
遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。
愛情運：★☆☆☆☆
面對感情態度不太好，說話強勢，小心放狠話而造成伴侶間的關係緊張。
事業運：★★☆☆☆
事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。
財運：★☆☆☆☆
散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物好滿足物慾。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00萊姆黃
開運方位：西南方向
金牛座
對感情有些心不在焉。
整體運：★★☆☆☆
約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。
愛情運：★★☆☆☆
單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。
事業運：★★☆☆☆
因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。
財運：★★★☆☆
錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-09:00辣椒紅
開運方位：西北方向
雙子座
用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。
整體運：★★★★★
與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢！
愛情運：★★★★☆
多用智慧來博取對方的歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！
事業運：★★★★☆
今日事業還不錯，可是依然必須努力的付出！辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！
財運：★★★★☆
有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-08:00大理石灰
開運方位：正南方向
巨蟹座
愛情運極易衝破最高點哦！
整體運：★★★★☆
今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。
愛情運：★★★★★
單身者與年紀小的異性朋友有緣，可以多與年輕人接觸互動，有機會談一場充滿活力的戀愛。
事業運：★★★☆☆
此運對主動積極者有利，多向外發展業務，拓展人脈，對工作順利推進有利。
財運：★★★☆☆
想要進財不容易，有閒錢的話不妨拿來活絡人際關係，聚會、送禮都很適合。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫
開運方位：西北方向
獅子座
對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。
整體運：★★★☆☆
今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。
財運：★★★★☆
財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-10:00苔蘚綠
開運方位：西南方向
處女座
健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。
整體運：★★★☆☆
除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。
愛情運：★★☆☆☆
今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。
事業運：★★☆☆☆
有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。
財運：★★★☆☆
眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00瑪瑙黑
開運方位：東南方向
天秤座
理性判斷，別過分相信直覺。
整體運：★★★☆☆
今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。
愛情運：★★☆☆☆
與伴侶溝通交流，多談及感情層面，別聊其他話題，易爭執不下。
事業運：★★★☆☆
面對工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不急迫，步調慢一點也無大礙，關鍵時刻別出錯就行。
財運：★★★☆☆
要小心保護公物，失手恐會掏腰包賠償哦！
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00水晶紫
開運方位：東南方向
天蠍座
主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。
整體運：★★☆☆☆
情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。
愛情運：★★☆☆☆
單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。
事業運：★★☆☆☆
低落的心情讓你失去往日的熱情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。
財運：★★★☆☆
財運普通，一分耕耘一分收穫。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-14:00杜鵑粉
開運方位：正北方向
射手座
內心較充實，心情愉快。
整體運：★★★★☆
今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都能體會到甜蜜浪漫的滋味。工作時與同事配合有默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。
愛情運：★★★★☆
已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。
事業運：★★★★☆
事業運還不錯，自己積極一點，就能得到同事間接的協助。
財運：★★★☆☆
進財狀況不穩定，又有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-16:00香吉士黃
開運方位：正南方向
摩羯座
情緒有些不穩定。
整體運：★★★☆☆
情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
事業運：★★★☆☆
難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。
財運：★★★★☆
別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00脆梅青
開運方位：正北方向
水瓶座
心情不錯，注意外出安全。
整體運：★★★★☆
今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。
愛情運：★★★★☆
桃花盛開，單身者有機會與成熟類型的異性結緣，對方的細心關懷讓你很感動。
事業運：★★★★☆
這是你展現不凡見識的大好時機，你對管理提出的新穎理念，可望獲得公司高層的接受。
財運：★★★☆☆
死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00桐花白
開運方位：東北方向
雙魚座
容易禁不住外界的誘惑。
整體運：★★☆☆☆
光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。
事業運：★★☆☆☆
粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。
財運：★★☆☆☆
金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-16:00淺海藍
開運方位：東北方向
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