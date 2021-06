小孟塔羅：疫情太慘！測下半年轉運指數？

全球在新冠病毒肆虐下,許多人染病後病情急轉直下,一條條寶貴的生命殞落,對親朋好友來說太哀傷。疫苗不夠人民活在恐慌中,警戒更是影響到經濟發展,大家似乎對未來看不到希望。現在,請憑你的直覺選一張牌,讓塔羅牌為你占卜,疫情太慘!測下半年轉運指數?

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者:Davide Corsi, Jaymi Elford(Tarot at the End of the Rainbow)

A:下半年轉運指數40%。(權杖八正位)

牌面女子抬頭仰望天空,張臂迎接從天而降的棍棒。

這張牌表示在今年下半年,你特別容易受到慾望誘惑,而做出一時衝動的行為。例如:在網路上看到喜歡的東西,或擔心疫情擴散而囤物資等等,而花了一大筆錢去購買,若事後感到後悔就不好了,畢竟慾望可不會只有一次。小孟老師在此提醒你,避免衝動行事最好三思而後行。

B:下半年轉運指數60%。(錢幣四正位)

牌面老者坐在蘑菇上方,雙手緊握住一枚圓形錢幣。

這張牌表示在今年下半年,你對巿場變化有很強的敏感度,因此會做好提前佈署的計劃。會被疫情波及到的地方,像是從公司轉到居家辦工,股票波動與物價上漲等等,這些會讓你把錢存在口袋裡,做相對保守卻有回饋的運用。小孟老師在此提醒你,創造被動收入是個重要課題。

C:下半年轉運指數99%。(聖杯八正位)

牌面男子揹著行囊出門,門口地上佇立著八個杯子。

這張牌表示在今年下半年,你會觀望巿場是否有更好機會,一旦抓住便往新的機會前進。如果你是想要轉換工作跑道,那麼下半年會有好的職缺釋出;想學習第二專長或做副業的人,下半年會有適合你的人事物唷!小孟老師在此提醒你,要眼觀四面、耳聽八方拓展視野。

D:下半年轉運指數80%。(權杖十正位)

牌面男子一肩扛起整綑木棍,承載過重讓他彎腰駝背。

這張牌表示在今年下半年,你會因為能夠承受重責大任,而被人看見或找到發光舞台。當公司做人事大風吹的決策,抑或人事流動太快補不齊,直接導致你的工作量上升,此時更要堅定心念堅守崗位,因為你的努力將會受到肯定。小孟老師在此提醒你,忍耐是成功必經的道路。

E:下半年轉運指數20%。(錢幣七正位)

牌面樹上結滿金錢果實,男子用扒子將一枚錢幣取下。

這張牌表示在今年下半年,你要小心被他人所迷惑,而掉入萬劫不復的陷阱中。無論是被網路上的賺錢資訊,還是他人鼓吹的小道消息給吸引,請務必記得天下沒有白吃的午餐,唯有小心謹慎才能駛得萬年船。小孟老師在此提醒你,在這個艱辛磨難的時期,仍然有壞人會趁火打劫。