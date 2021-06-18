小孟塔羅：疫情太慘！測下半年轉運指數？

全球在新冠病毒肆虐下，許多人染病後病情急轉直下，一條條寶貴的生命殞落，對親朋好友來說太哀傷。疫苗不夠人民活在恐慌中，警戒更是影響到經濟發展，大家似乎對未來看不到希望。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌為你占卜，疫情太慘！測下半年轉運指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Davide Corsi, Jaymi Elford(Tarot at the End of the Rainbow)

A：下半年轉運指數40%。(權杖八正位)

牌面女子抬頭仰望天空，張臂迎接從天而降的棍棒。

A：下半年轉運指數40%。(權杖八正位)

這張牌表示在今年下半年，你特別容易受到慾望誘惑，而做出一時衝動的行為。例如：在網路上看到喜歡的東西，或擔心疫情擴散而囤物資等等，而花了一大筆錢去購買，若事後感到後悔就不好了，畢竟慾望可不會只有一次。小孟老師在此提醒你，避免衝動行事最好三思而後行。

B：下半年轉運指數60%。(錢幣四正位)

牌面老者坐在蘑菇上方，雙手緊握住一枚圓形錢幣。

B：下半年轉運指數60%。(錢幣四正位)

這張牌表示在今年下半年，你對巿場變化有很強的敏感度，因此會做好提前佈署的計劃。會被疫情波及到的地方，像是從公司轉到居家辦工，股票波動與物價上漲等等，這些會讓你把錢存在口袋裡，做相對保守卻有回饋的運用。小孟老師在此提醒你，創造被動收入是個重要課題。

C：下半年轉運指數99%。(聖杯八正位)

牌面男子揹著行囊出門，門口地上佇立著八個杯子。

C：下半年轉運指數99%。(聖杯八正位)

這張牌表示在今年下半年，你會觀望巿場是否有更好機會，一旦抓住便往新的機會前進。如果你是想要轉換工作跑道，那麼下半年會有好的職缺釋出；想學習第二專長或做副業的人，下半年會有適合你的人事物唷！小孟老師在此提醒你，要眼觀四面、耳聽八方拓展視野。

D：下半年轉運指數80%。(權杖十正位)

牌面男子一肩扛起整綑木棍，承載過重讓他彎腰駝背。

D：下半年轉運指數80%。(權杖十正位)

這張牌表示在今年下半年，你會因為能夠承受重責大任，而被人看見或找到發光舞台。當公司做人事大風吹的決策，抑或人事流動太快補不齊，直接導致你的工作量上升，此時更要堅定心念堅守崗位，因為你的努力將會受到肯定。小孟老師在此提醒你，忍耐是成功必經的道路。

E：下半年轉運指數20%。(錢幣七正位)

牌面樹上結滿金錢果實，男子用扒子將一枚錢幣取下。

E：下半年轉運指數20%。(錢幣七正位)

這張牌表示在今年下半年，你要小心被他人所迷惑，而掉入萬劫不復的陷阱中。無論是被網路上的賺錢資訊，還是他人鼓吹的小道消息給吸引，請務必記得天下沒有白吃的午餐，唯有小心謹慎才能駛得萬年船。小孟老師在此提醒你，在這個艱辛磨難的時期，仍然有壞人會趁火打劫。