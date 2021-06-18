最寵女友「暖男星座TOP5」 燃燒自我也要討她歡心

對男性而言，「女士優先」是一種自古就有的紳士精神。日本網站「愛カツ」最近就以星座分析，公布5個最禮讓女士，疼惜女友的暖男。

第五名 牡羊座

牡羊座男性在戀愛中十分熱情，會將自己全心全意奉獻給女友。比起工作或者朋友，時程表總是以女友做為優先。不過缺點是時間一久，就容易開始懷疑女方「是不是不愛我了」變得稍微冷淡，需要多加留意。

第四名 巨蟹座

巨蟹座男性溫柔且細心，非常重視家庭，其中女友也包括在內。女友愛吃什麼東西，喜歡到什麼地方玩，巨蟹座男性都會好好的記在心中。不過因為愛照顧人，有時哪個親友如果出了重大意外，巨蟹座男性很可能就會為了幫助那個人優先，暫且顧不了女友。

第三名 天秤座

天秤座的男性在女性面前，會顯露自己的聰穎、洗鍊的一面。思考上會認為優先禮讓女性是天經地義的事。不特別反應，自然就會主動做出替女性著想的行為，這可說是天秤座的天生性格。

第二名 金牛座

金牛座的男性有著強大的獨佔欲。不過這個獨佔欲不會束縛著女性，反而為了成為女性心中的唯一，願意努力付出一切。溫柔沉穩的性格，無論女方出什麼任性要求都會盡力去做，是個重視女友，又能依靠的好男人。

第一名 天蠍座

天蠍座男性有著越愛越深的性格。無論碰上任何事情，女友就是不動的第一優先。即使如必須犧牲睡眠、加倍工作賺錢買禮物等等，天蠍座男性都甘之如飴。不過如果真影響到正事的份，認真的天蠍座男性並非就這麼放置不管，還是會想辦法去完成它。所以要多注意他們是不是太過忙碌，累壞自己的身體了。