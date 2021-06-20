殺破狼周運勢／處女被打動墜入愛河 天秤職場地位水漲船高

白羊座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個任務圓滿達成，卸下一個重擔，甚至會暫時離開職務，休息一陣子。某些白羊座則會在此時轉換跑道或離職，工作陸續移交給接手的人員。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與家人關係之間的不愉快可打開天窗說亮話，許多心結盡可消彌。需要搬家的白羊座，此時會找到理想的物件，不過簽約時要看清楚一些條文，否則上當吃虧。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到土星與天王星的影響，與交往對象感情淡了，雙方甚至會試著協議開放式關係的形式交往，比較沒壓力。某些白羊座則可能不小心介入他人戀情之中，或是有第三者介入兩人之間。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到火星與土星影響，開銷增加，會花很多錢打點人際關係。某些白羊座迷偶像不惜砸下成本購買週邊，傾家蕩產也不後悔。或是對在家中的小孩、寵物身上的支出增加許多。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，滿月發生在學業宮位，報告或作業雖然一波三折，終究是完成了，這段時間會收到期末成績單，或是檢定的結果。正要升學、申請學位的金牛座，考試結果出爐，會進入預期中的科系與學校。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與木星雙雙脫離不良相位的影響，很久沒到學校了，最近有機會與許久不見的同學見面，特別愉快。某些金牛座有機會與來自海外的人士交流，受到文化交流的洗禮。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到家宅宮位的火星以及命宮的天王星影響，目前正承擔著吃力不討好的工作，每天在外疲於奔命，無法回家，在家工作的金牛座常受到噪音影響，無法安靜思考，會是十分勞累的時期。

感情運方面，在溝通宮位的金星受到遠行宮位的冥王星影響，與喜歡的人分隔兩地，只能靠通訊軟體見個面，無法觸碰對方，感到十分寂寞。單身的金牛座，會在網路上認識新對象，但實際見面時會令你頗為失望。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務清償，經濟負擔輕鬆許多。太陽進入金錢宮位，同時金星本週尚停留在金錢宮位，手頭有餘裕的金錢，會想買些好東西犒賞自己。

工作運方面，在志業宮位的海王星、木星雙雙脫離不良相位的影響，路遙知馬力、日久見人心，維持著初衷兢兢業業經營，終究會受到上司或是重要的人士肯定。尋求新工作的雙子座，此時會進入理想的領域工作，或是自己創業。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的土星受到火星與天王星影響，學業受到一些因素耽誤，使你無法在期末趕出報告或作業，有被當的危機。某些雙子座考試時過於大意，成績不理想，感覺沮喪。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，飲食要特別留意，這段時間容易吃壞肚子。水星在命宮結束退行，仍然要當心病毒感染，或是呼吸系統發炎的問題，出門請戴口罩，並注意消毒與清潔。

巨蟹座：

整體運勢

學業運佳，在學業宮位的木星與海王星脫離不良相位的影響，報告與作業獲得指導者極高的評價，甚至有機會參與重要的學術會議。正要升學的巨蟹座，考試成績優良，會錄取自己理想的科系與學校。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人容易鬧情緒，請不要與對方冷戰，可能因此導致分手。還在曖昧關係中的巨蟹座，太過於被動，會與戀愛擦身而過。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到天王星、火星影響，收益減少、預期外的支出增加，經濟壓力變大。有投資習慣的巨蟹座，切勿聽信小道消息，炒短線投資，會造成嚴重的虧損，甚至負債累累。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到火星與土星的影響，與人容易發生金錢糾紛，盡量不要跟團購，或是與人有借貸關係。參加某些群組時會覺得價值觀與這些人格格不入，選擇退出。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星與木星雙雙脫離不良相位的影響，會在稅務、租金、貸款方面獲得大筆補償，經濟狀況不虞匱乏。有投資習慣的獅子座，投資標的大幅看漲，可選良好時機獲利了結。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星結束退行，並擺脫不良相位的影響，受到委屈、遭到困難時，曾經付出關心的人會站出來力挺你，有許多貴人願意伸出援手幫忙，感到暖心。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星與火星影響，在戀愛關係中感到卑微，常感到不受重視，感覺喜歡的人對你越來越冷淡，關係出現危機，卻又離不開對方。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的土星與命宮的火星影響，無法信任週遭的夥伴，感覺只有自己孤軍奮戰中。某些獅子座工作有過勞的傾向，身體狀況不佳，還得每天上班硬撐。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星與海王星雙雙脫離不良相位的影響，與喜歡的對象有結婚的共識，目前正在籌備相關事宜。單身的處女座會被某個人的關心打動，兩人墜入愛河。

工作運方面，水星結束退行狀態，職場逐漸恢復正常的營運，收拾掉先前累積的爛攤子，工作順利多了，許多事務修正完成，開始有進展。某些處女座暫時代理主管的職務，終於可以卸下重擔，感覺輕鬆許多。

本週須注意的部分

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，受到滿月的能量影響，容易把不如意的問題出氣在他人身上，對朋友們做出不理性的行為，長久累積下來，會把大家的脾氣都磨掉了。

健康運方面，在健康宮位的土星受到天王星與火星影響，身體一直有些不舒服的問題，卻無法獲得妥善治療，容易久病厭世。某些處女座生活壓力過重，會是心理疾病好發的時期。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星與木星脫離不良相位的影響，會承接一件光鮮亮麗的任務，受到許多人羨慕。某些天秤座會獲得龐大的資源，使得職場地位水漲船高。

學業運方面，在學業宮位的水星結束逆行狀態，相位良好，原本停擺的課程終於恢復正常，報告與作業修正完成，在期限內交付。某些天秤座會到海外當交換學生，目前正在準備辦理許多需要的文件。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星與火星影響，與喜歡的人在親密關係中不夠協調，某方甚至有肉體關係出軌的狀況，關係受到考驗。單身的天秤座，容易尋求一夜情解決情慾需求，會因此招來爛桃花。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到在人際關係宮位與子女宮位的土星影響，打點人際關係宮位的開銷增多，影響到自己的經濟狀況。小孩或寵物的身體狀況不佳，會投入大量金錢在他們的醫療費用上。某些天秤座則是沈迷偶像，不惜傾家蕩產購買週邊，負債累累。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的木星與海王星脫離不良相位的影響，桃花開得旺盛，會有許多人對你表示好感。感情穩定的天蠍座懷孕機率大，或是會與喜歡的人一起收養寵物。

金錢運方面，在財務宮位的水星結束逆行，家人在經濟面上會幫忙你清理負債，財務漏洞可望獲得解決。被虧欠的金錢終於討了回來，多了一筆可運用的資金。有投資習慣的天蠍座，投資標的轉虧為盈，等待回本。

本週須注意的部分

學習運方面，滿月發生在學習宮位，此時會接到期末成績單，確定可以升級，或是進入理想的科系、學校就讀。已經出社會的天蠍座，會在此時完成一些線上課程，學到新的技能。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的天王星與家宅宮位的土星影響，受到家人或是合作夥伴的拖累，有許多爛攤子需要收拾，工作量增加，忙的都是一些沒有意義的事務。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的水星結束逆行，經過一段過渡時期，對方還願意與你相守，這必然是一個值得珍惜的人。最近有許多時間可以與對方好好相處，甚至一起旅行一趟，雙方會有許多說不完的話題。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與海王星雙雙脫離不良相位的影響，家中會購買新的家電與傢俱，生活也煥然一新，有搬家與購屋打算的射手座，這段時間會找到理想的物件，並很快搬家，購買到新屋。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星與火星的影響，與客戶或職場同事溝通不良，對方甚至有意欺負你，突發狀況不斷，就算努力維持樂觀的心情，也無法忍受被人惡意對待。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會在這段時間清償掉許多帳單與負債，不過現金也所剩無幾，某些射手座容易靠血拼發洩心中的不愉快，雖然花錢的當下很爽快，但事後會感到罪惡感與後悔。

摩羯座：

整體運勢

學習運佳，在學習宮位的木星與海王星雙雙脫離不良相位的影響，期末報告與作業順利產出，並獲得很高的評價，考試成績也特別優異。正要升學的摩羯座，會如願進入自己理想的學校與科系就讀。

工作運方面，在工作宮位的水星結束逆行狀態，終於恢復正常上下班的狀態，因為太多因素影響而擱置的事務，也開始有進展了，這也意味著，生活又要開始忙碌了。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，在情感關係上感到不公平的問題會設下停損點，並有分手的心理準備。某些摩羯座這段時間心情不太美麗，很容易對喜歡的人耍些小任性，當心踩爆對方的地雷，把你給封鎖了。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到天王星與土星影響，為了追星、迷偶像、談戀愛、養寵物這類事物，開銷龐大，荷包捉襟見肘。有投資習慣的摩羯座，切勿融資炒短線，容易會瞬間負債累累。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星與海王星雙雙脫離不良相位的影響，在逆境中一支獨秀，除了正職的收入外，還多了許多副業收益。某些水瓶座會因為辛勤工作而領到額外的獎金，甚至被加薪。

工作運方面，在工作宮位的太陽相位良好，受惠於滿月的能量影響，許多耽擱已久的事務終於完成，心情輕鬆不少。某些水瓶座的職務在此時會有所調整，薪資也跟著水漲船高。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到土星與天王星影響，與喜歡的人會為了居住環境或是生活習慣的問題鬧得不太愉快，但由於你會是較為弱勢的一方，只能忍氣吞聲，委屈在不太好的氣氛下與對方共處一室。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星與火星影響，家庭正值多事之秋，某個成員的身體狀況令你擔憂，居住環境不太安寧，容易受到鄰居的噪音干擾，或發生不愉快的問題。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的水星結束逆行，與家人溝通不良的問題獲得解決，有些話被聽進去，你會覺得很欣慰。某些雙魚座家中的電器或傢俱終於汰舊換新，家中的氣氛也煥然一新。

工作運方面，在命宮的木星與海王星脫離不良相位的影響，同時火星與金星在工作宮位行進，在職場上脫穎而出，受人矚目，會接到許多光鮮亮麗的業務，生活也會跟著忙碌起來。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與某些朋友發生不愉快，會有一些朋友退出目前的群組，你也跟著與這些人劃清界線。某些雙魚座莫名其妙被封鎖，或是被某個朋友斷了聯絡方式，心中感到有些鬱悶。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到滿月的能量影響，會被某個已經有固定對象的人告白，雖然你也很喜歡對方，但背不起當小三的罪名。感情穩定的雙魚座，常在自己的社群網站放閃，容易被人嫉妒或討厭。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。