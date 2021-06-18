夏至陽氣由盛轉衰！「4生肖」迎來時運轉捩點

【文‧科技紫微網】

過完端午節，夏至（國曆6月21日）就來囉！夏至是二十四節氣中最早被確定的。古人用土圭量日影，把日影最短的這一天稱作「夏至」。這時陽氣最為旺盛，而後逐漸消退，哪些生肖將在此時有大好機會？馬上來看看科技紫微網的分析！

＃夏至氣候

《易經》中乾卦的卦辭「上九，亢龍，有悔」對應的就是夏至，是一年中白晝最長、黑夜最短的一天，從夏至開始，北半球白晝時數逐日減少，氣候也會發生重大改變，從梅雨季轉為颱風季。

俗話說：「夏至，愛呷不愛去」就是形容夏至高溫讓人昏昏沉沉的樣子。不過農民還得繼續工作，採收盛產的瓜類、竹筍、水果。此時亦是捕捉飛魚卵和小管的季節，漁民也不辭辛苦賣力出海，讓許多「著時」的美食及時上桌，豐富我們的味蕾。

＃夏至習俗

古時人們便有了夏至祭祀的傳統，祈求遠離天災、物產豐足。這時因為天氣炎熱，婦女們互贈彩扇、脂粉等物，讓身體濁氣迅速散去。或是與家人們到水邊避暑遊憩，帶上香囊、涼蓆等物，保持清爽芳香，蚊蟲不近身。

現代人夏天必吃的冰品，在古代可是只有皇家專屬的消暑聖品呢！拿出冬藏夏用的冰，沁涼降溫，消夏避伏。據說製冰技術到唐宋時日漸普及，一般民眾也能買些冰品來解饞。另外講究一點的人家，還會在家焚香，香氣氤氳滿室，享受心靜自然涼的意境。

＃夏至轉運

夏至一到，陽氣達到巔峰後開始轉衰，這也是一個重要的運勢轉捩點。那麼，誰能在此時得到好運的相伴呢？趕快來看看！

生肖鼠：事業高峰

近期事業運一直很不錯，此時又是另一個高峰期。想突破事業瓶頸，獲得肯定，就不能仗著小聰明行事，而是踏實提升自己的能力，機會是留給準備好的人。

生肖龍：成果非凡

高漲的事業企圖心最有機會在此時期得到實現，用心經營，成果不會讓自己失望的。無論是換單位還是換工作，都容易有好結果，有意願就要趁早規劃。

生肖蛇：財星強旺

財神來敲門，雖然辛苦忙碌，但金錢的光芒會強勢閃現，進入越勤勞、賺得越多的時期，只要不偷懶懈怠，財庫會迅速豐盈，以往的投資也將獲得收益。

生肖狗：桃花滿面

夏至後你的桃花運節節上升，愛情結緣機率高。心中有愛就大膽說出來吧！有伴侶者趁此時多與另一半談心，會讓感情大幅升溫。

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