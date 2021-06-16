跨越阻礙！下半年「4生肖」即將翻身逆轉

【文‧科技紫微網】

不知不覺中2021年也即將過半了！上半年你過得怎麼樣呢？科技紫微網現在要透過生肖時運分析，來為大家送一波好運，趕快來看看在運勢的推波助瀾下，哪些生肖能在下半年順利翻身逆轉？

生肖蛇

上半年你的心情容易大起大落，但幸而在考驗之後終於能回歸安寧，重新找回那個自信又充滿活力的自己。下半年的財運會為你帶來很大的驚喜，各種錢財利多的機會出現，有心投資的你能遇到不錯的投資機會；上班族在薪酬之外也有意外之財入帳。

只要注意控制支出，錢財充盈的速度會很快。另外，小心謹慎是你在下半年應該修鍊的態度，這會讓好運更加眷顧你。

生肖雞

丑酉相合讓你更容易有好事發生，比如進入下半年後你會有旺盛的貴人運，即使遇到一些小麻煩、小波折也不必擔心，只要主動尋求貴人幫助，什麼事情他都能幫你打理得妥妥當當。桃花運也是一片大好，若是上半年未能成功脫單的話，下半年將感受到桃花朵朵的幸運，身邊會有不錯的人選出現哦！

不過，下半年值得重視的是你的健康問題，如果感到身體有點抱恙的話應及時就醫，不要把小問題拖成了大問題，那就得不償失了。

生肖豬

如果把上半年平穩的運勢視為蟄伏期，那麼下半年裡上揚的運勢必將為你帶來更多有利的機會。借助人脈力量與運勢斡旋，下半年的你必將大放異彩。下半年的事業運將一路走高，你對工作的積極熱忱，使得事務處理起來也更得心應手，工作上比以往順心如意許多。若能維持良好的表現，年底會有一波嘉獎收入囊中。

在七八月份，會有新的商機出現，若把握得當則能在財運上小有所獲。不過想要存到錢，你還需要在人情往來和日常花銷方面好好規劃一番。

生肖鼠

你上半年的運勢呈現開高走低的趨勢，心情也不免大起大落，不過進入下半年後你將重新迎來運勢的高峰時刻，讓你喜出望外。受到子丑六合的助力，財運方面會好得一發不可收拾，正財運與偏財運走勢俱佳，讓你在下半年裡「錢」途無限量，時不時地就會收到驚喜。

雖然在下半年你將收穫到錢財進帳的快感，但也不能因此就認為自己可以貿然出擊。在這期間，長線、低風險投資更易獲得收益。

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