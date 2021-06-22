紫微主星示警！揭露下半年大危機

【文‧科技紫微網】

一般來說，年初定下的目標，年中時刻正適合來好好檢視。只是誰也沒想到，突如其來的疫情打亂了一切規劃，想必大家都為此感到焦慮不安吧！這時候更需要看看下半年的運勢，超前部署一下。科技紫微網在這裡透過命宮主星，為大家整理出下半年的運勢關鍵字、以及重大危機，讓你能提早找到應對之策！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星的內容，若內容有好有壞，並不能因此抵消，而是好與壞在不同時候都有發生的可能。

命宮有七殺

關鍵字：謹慎、宜靜

進入下半年後，還是需要走宜靜不宜動的路線，否則可能會因為衝動行事而造成阻礙重重。不管是讚美或負面的言語，你最好照單全收，有則改之，無則加勉，否則，小心因為逞一時口舌之快而替自己樹立敵人。

命宮有破軍

關鍵字：站穩、提升

前行的腳步會有些坎坷，努力所獲得的成果容易因小人攔截而擱淺。然而若繼續與人爭論，只會放大自己的缺點，讓別人對你的印象分數大打折扣。不如先自保，之後再向有經驗的人求助，尋求解決之策，然後靠著提升自我，讓自己變得更強大。

命宮有廉貞

關鍵字：鬥志、選擇

由於運勢不順，下半年你很容易陷入悲觀的情緒中，處理問題時也會變得猶豫膽怯，這樣易錯過許多不錯的機會。你接下來的重點是調整好心態，拿出鬥志，拋開苦悶的情緒，方能迎來新的運勢轉捩點。

命宮有貪狼

關鍵字：溝通、忙碌

不怕沒大事，就怕小事多。處理不完的家事，是這半年裡讓你分心的主要原因，而偏偏有些事情又非你處理不可。與其抱怨，不如好好跟家人溝通，先把眼前的事情一件件處理好，再考慮其他的事情。

命宮有紫微

關鍵字：改變、捨得

新的機會和機遇將會降臨，但你既不想打破現在的安逸和舒適，又不想付出太多，這種心態會讓你錯失良機。想要在下半年裡收穫更多，首先你得有「改變自我，跳出舒適圈」的勇氣才行，魚和熊掌不可兼得啊！

命宮有天府

關鍵字：警惕、忍耐

不要被上半年相對平穩的運勢所欺騙了！進入到下半年後，你需要打起十二分的精神去戰鬥，更需要提高警惕心，否則容易落入小人的圈套中。「忍耐」是你當下要學會的事情，做一名辛勤耕耘的「忍者」，將會為你帶來不錯的貴人運。

命宮有武曲

關鍵字：嘗試、磨鍊

很多事情不能光憑想像，必須實踐過後才知道能否行得通。所以你必須勇於嘗試，還要有犯錯的心理準備。可能會出現很多問題來考驗你，千萬不要因此打退堂鼓，勇敢面對、理性分析會幫你走出困局。

命宮有天相

關鍵字：轉換、交流

雜亂的思緒、身邊親友此起彼落的反對聲，是你接下來要面對的最大挑戰。如何理清頭緒，將其轉換成能量來擊破阻礙，是下半年的一大關鍵。不妨找有經驗的朋友請教，或上網蒐集相關資訊。總之，無論外界怎麼亂，你的內心不能亂，一旦跨過去之後，你會豁然開朗。

命宮有太陽

關鍵字：踏實、拼搏

下半年在事業上會有新的轉機，但也會經歷一段迷茫期，此時必須堅定內心的選擇，朝著鎖定的目標繼續努力，才有機會出現進展。不要相信所謂的捷徑，唯有腳踏實地付出，才能在年底交出滿意的成績。

命宮有巨門

關鍵字：延續、知足

雖然承接了上半年的好運，一切似乎沒什麼改變，但權力與財富容易讓人貪戀，小心落入利益的糾紛之中。萬不可因為一己私欲而侵佔他人的利益，這會為你日後的生活帶來禍端。帶著一顆知足常樂的心，努力過好每一天就行了。

命宮有天機

關鍵字：激發、釋懷

無形的壓力、以及剪不斷理還亂的情緒，讓你原本清晰的思路變得渾沌不安，但其實這也是激發你能力的一項關鍵。只是，如果你的混亂狀態嚴重到干擾判斷力，甚至拖垮你的精神狀態，就需要試著找方法釋懷，以免讓自己下半年在煩惱中度過！

命宮有太陰

關鍵字：目標、積極

運勢的走勢還算不錯，只不過你在行動上還是有些拘謹放不開；只要定下了目標，只管放手去做就是了！付出終會得到回報的。猶豫不決、優柔寡斷的性子易讓你錯失良機，最好積極主動一點，如此一來無論在愛情或事業上都易看到成效。

命宮有天梁

關鍵字：累積、堅忍

下半年不利於你想要開疆闢土的計畫，付出與收穫不易成正比。雖然努力表現，卻不一定得到認可，反而引來事端。記住，這是你韜光養晦、累積實力的好時期，遇事不要自暴自棄，應發揮堅忍不拔的野草精神，就能逐漸走出困局。

命宮有天同

關鍵字：心定、回歸

安於享樂的狀態，讓你培養出一些不好的生活習慣，甚至留不住錢。你必須分辨哪些是你想要的、哪些是必要的，讓心定下來，而不是被慾望牽著走。時常提醒自己努力的初衷，回歸天同隨遇而安的本性，如此一來你在下半年更能避開險境。

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