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欲擒故縱！這些星座的「愛情勾心術」超厲害

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

偶像劇裡常有一見鍾情、心動邂逅的場景，但大家都知道，現實生活當然沒這麼容易，想要撩動一個人的心弦，還是需要注意技巧的。那麼在十二星座中，誰最會施展欲擒故縱的手腕，讓喜歡的人主動對自己產生好感呢？科技紫微網立刻來為大家分析！

　

天蠍座

天蠍座有著與生俱來的神秘感、以及讓人琢磨不透的心思，因此能把欲擒故縱這一招用得淋漓盡致。他們擅長把聊天過程變得有趣而自然，話題也能投對方之好，讓對方產生興趣或情愫；但接下來他們又適時保持一定的距離，製造出若即若離的感覺，讓對方不知不覺深陷其中，這時兩個人也就越走越近，越來越曖昧囉。

　

雙魚座

雙魚座很懂得把自己最好的一面展示在對方面前，但就是不主動表白。另一方面，他們在對方遇到困難的時候，總能儘快並妥善地幫忙解決，讓心上人習慣、依賴他的存在。這時雙魚座又會將彼此的距離拉大，稍微冷靜一陣子，把對方的心弄得七上八下之後才再度出現，然後輕而易舉走進對方的心裡。

　

處女座

處女座在感情裡的欲擒故縱，有時候並不是刻意營造的，而是他們本身的個性就有點「高冷」，因此不會花太多的時間在聊天、回覆訊息之類的事情上。這種看似不在意的行為，有時候反而會勾起對方的好奇心。而處女座又特別擅長揣摩對方的心意，總能找到恰當的時機出擊，送上幫助與驚喜，在關鍵時刻擄獲心上人的心。

　

天秤座

別看天秤座總是桃花滿天下，在追求心上人的時候他們還是會做很多準備的。畢竟再多的手段也只是表面工夫，真正的感情是來自內在的吸引力。所以天秤會注意提升個人魅力，有意無意展現出自己厲害的一面，讓自己在對方心裡的好感度不斷飆升。此時天秤卻又維持不接受也不拒絕的態度，對方很可能就急著來示好，天秤座當然就能順水推舟，慢慢收網囉。

　

不得不承認，欲擒故縱這一招確實有一定的成功率。但是話又說回來，套路雖然有效，但感情不是互相過招那麼簡單，真正重要的是兩人的吸引力、真心、和相處時的互動與磨合，才能使感情穩定發展。

　

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