水逆期間吃過虧，立刻轉運的四大星座

【文‧科技紫微網】

從五月底開始我們已進入了今年第二次水逆，又加上疫情升溫，想必很多人都覺得心煩意亂、浮躁難平。其實，凡事都有兩面性，誰說水逆帶來的只有壞影響？每一次挫敗都是讓我們變得更好的契機！科技紫微網今天就要來介紹水逆期間（5/29-6/22）吃過虧，立刻轉運的四大星座，趕快看看你上榜了沒？

射手座

那些讓你不願面對、選擇逃避的事情，此時終於要做個了斷。雖然你最近脾氣有點衝，但這代表的是你的自我意識在水逆期間展現得淋漓盡致。在水逆期間遇上挫折之後，你會比以往更善於表達訴求、展示自己的優勢。感情上，比起冷戰，吵架反而更能打開心結，拉近兩人的距離。事業上你也不再是個「邊緣人」，而有了發光發熱的機會。

獅子座

這次水逆對獅子的正面影響是感情。雖然在其他領域多少吃了點虧，但感情方面你可是一枝獨秀喔。單身的獅子座桃花朵朵開，有趣又體貼的對象不斷來示好；已經有曖昧對象的人，一定要多跟對方傳訊互動，進展將如有神助。戀愛中的人若求婚，成功率很高喔！

金牛座

水逆期間的小小破財並不可怕，因為隨之而來的是一顆蠢蠢欲動、想要撈錢的心思。愛錢卻又有些「懶」的金牛座，水逆之後終於願意花時間經營副業、研究投資，說不定致富的大門即將為你敞開了喔！當然，如果你是一個早就開始實行「多角化鍊金」的金牛座，此時已經衝到其他人看不見車尾燈的程度了。

處女座

水星是處女座的守護星，水星的逆行難免給處女座帶來一段情緒低落的時光，但同時也會讓你正視自己的缺點，並且重啟那些擱置的計畫。你將會特別關心保健領域，可能會開始制定自己的健康飲食計畫、健身方案、以及培養運動習慣等等。健康的體魄能讓你充滿精力去做更多的事情，就從這次水逆開始動起來吧！

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