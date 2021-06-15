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哪些星座最會嘴炮？只出一張嘴而不會做事 第一名被白眼是常見

聯合新聞網 / 安妞星座
圖／pakutaso
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嘴砲常指人講話沒營養、有事沒事講廢話、盡說一些無意義的話、空談、只說不做，出一張嘴、不懂裝懂，耍嘴皮，愛撩人又愛毒舌，光是講這些話，就讓旁人聽了火冒三丈，重點是還不能承認自己在嘴炮。我們就來看看是哪些星座，有如此的勇氣跟魅力，敢如此嘴炮。

第五名：水瓶座

水瓶座就是與眾不同，嘴炮不是為了攻擊別人，也不是為了彰顯自己，通常就是想指使別人，嘴說「這件事如果有人幫忙做就好囉」、「哎呀～口好渴呀」，「如果有喝的就好囉」、「肚子好餓呀，飯在哪呀」而且還會重復的說，特別是情人愛人聽到了還沒去做，那就倒楣了。如果還得不到要的效果，還會假裝在說自己的不對、不應該，其實是在說旁邊的人怎麼沒幫忙呢？！

第四名：獅子座

獅子座跟你越好越會嘴，個性直接，有話直說，卻說話不經大腦，先說為快，招惹人厭是常有的事。時常少根筋，一副高高在上的樣子，總是嘴裡說著「怎麼這也不會，枉費我這麼看好你」之類的話，平常感覺很要好的朋友，嘴裡卻是這樣酸溜溜的字眼，就是想要藉機數落別人，來表現自己的優越感，讓人心裡真不好受，身為獅子座的朋友，一定超想揍他。

第三名：射手座

射手座愛聊天，東聊西聊就愛扯上一句話，管它是好是壞，就愛湊一腳，十足的勇氣，也不知是真的假的，說得好像很厲害，讓人聽得如癡如醉，感覺最愛提「當年勇」的人就是射手座了。特別是在與人爭辯時，嘴炮就真的是大炮，氣勢不能輸，一輸就垮了，而且射手嘴炮的速度真的不落人後，會一直說到贏為止，還會認為自己只是在講理而已，真的沒動肝火呀！

第二名：巨蟹座

巨蟹座最會甜言蜜語，最愛誇獎別人，不管對方做的是什麼事，巨蟹都會說「你好厲害」、「我最崇拜你了」、「這件事就交給優秀的你了」，旁邊的人聽了就知道又在唬爛又在嘴炮了，都給你說就好了，用說的贏了，就算是隔著手機螢幕，也想一拳給他。應該看看巨蟹家裡有沒有「最佳風涼王」的匾額，而且有些話都是廢話，讓人無言以對。

第一名：雙子座

雙子座就是碎嘴，什麼話都愛講，講話卻又不經腦袋瓜，講出來的話又很ㄎㄧㄤ，被白眼是常見的事。也很會見風轉舵，見到苗頭不對就立刻轉，標準的牆頭草，很會依附別人的話，說的話都不會被攻擊，因為早就從對立的，轉頭站在跟對方同一陣線了。然後又愛敷衍，嘴裡說好，卻遲遲不動作，嘴裡說好，三分鐘後卻反問「你剛剛說什麼」，真是讓人心臟病發作。

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