心理測驗／保險金庫裡裝錢還是空空如也？ 測出你的天職所在

每個人都想找到適合自己的工作。不過在這之前，首先得瞭解自己究竟最適合什麼樣的職業。日本網站「カナウ」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己合適的「天職」究竟是什麼。

請問：你眼前有一個保險金庫，你覺得裡面放著什麼？

A 足以大玩特玩的一筆金額 B 璀璨奢華的貴重寶石 C 記載著重要資訊的秘密文件 D 什麼也沒有

選擇A覺得金庫裡有足以大玩特玩的一筆金額的你，適合品質管理、公共安全一類按照規定行事的職業。你有著能夠謹慎判斷，並且抗拒誘惑的性格，對於賦予的任務擁有使命感，會盡力做到並藉此獲得成就。缺點是容易專斷獨行，行事前可以試著多與人溝通再前進。

選擇B覺得金庫裡有璀璨奢華的貴重寶石的你，適合新聞工作者、攝影師、主播或聲優等接收多種刺激的職業。你是個好奇心強，勇敢且具有行動力的性格。光是接受到重要的情報，你就能獲得充實與滿足感。藉由各種經驗，也能夠帶領你成長。不過要是一頭栽在興趣裡頭，一不小心就可能破費，需要多加留意。

選擇C覺得金庫裡有記載著重要資訊的秘密文件的你，適合秘書、經營管理、兒童教育之類的職業。你有著能夠挖掘人的優點，將其他人的長處發揮至極限的能力，工作上的成就更可讓你感受到意義非凡。不過太過在意他人評價是你的弱點，需要適時放寬心。

選擇D覺得金庫裡什麼也沒有的你，適合研究、開發、探究社會問題之類的職業。你有著強過他人的忍耐力，面對困難也不輕易屈服，只要長期鑽研，必將得到良好的成果。不過想成就大事，與人的溝通也是很重要的，除了自己的努力之外，打好人際關係，更能夠事半功倍。