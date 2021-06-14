心理測驗／防疫在家悶壞了？水果四選一 測出內心煩躁度

疫情當頭，每天上班在家，下班也還是在家，少了能外出排遣的機會，是不是讓人悶壞了呢？日本網站「ananbeauty+」最近分享一則心理測驗，可以看出現在內心的煩躁感，已經來到什麼程度。

請問：下列四種水果，你現在想吃哪一項？

A 西瓜 B 香蕉 C 柳橙 D 草莓

選擇A西瓜的你，煩躁度來到65％。你不管是對於戀人還是朋友，都產生了一定的不滿，這可能源自你們的不和，或者對方的嚴格管制所造成的。總之若是繼續下去，這份不滿很可能一次性大爆發。在狀況惡化之前，盡快跟對方好好談談，消除內心的煩悶吧。

選擇B香蕉的你，煩躁度高達90％。你現在可說是被諸多雜務圍繞，一波未平一波又起，這讓你已經疲憊不堪，甚至還可能因為負面情緒，傷害到周遭的人。你需要的是深呼吸，冷靜下來，一一清點在眼前的這些雜事是否真的有其必要，好好去蕪存菁，才能給自己留下一點空間。

選擇C柳橙的你，煩躁度來到40％。你是重視對話的人，會好好尊重對方的發言權，達到完善的溝通效果。這也讓他人與你談話沒有什麼障礙。不過顧慮多了，你自身勢必也累積了一些情緒，偶爾比起他人，更該善待自己一下，才不會讓焦慮持續堆積。

選擇D草莓的你，煩躁度僅有15％。你對現狀可說沒有什麼不滿的，這有可能是你還沒有察覺到，也可能是你的作法得宜，避免自我落入了糟糕的狀態。不過有時感受不到壓力，或許也是不太健康。沒壓力的生活固然輕鬆，但是太過悠閒，可能容易錯過了些什麼重要的東西。