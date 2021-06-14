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端午節「財運旺到爆4大生肖！」第一名工作和投資運都極佳

聯合新聞網 / 文／小孟老師
今天是端午節。 圖／ingimage
今天是端午節。 圖／ingimage

今天是端午節，雖然因為疫情關係，非必要不要外出，也呼籲不要返鄉，留在原地，可能會讓部分人無法團圓，不過只要大家一起同心協力抗疫，變好的那一天一定會到來！命理專家小孟老師替大家整理了4個端午節財運最旺的生肖，看看你有沒有上榜吧，僅供參考，切勿過度迷信喔。

第四名：屬羊

財運方面，屬羊的朋友在端午節容易買到優惠價，就是會剛好在最優惠促銷的時刻購買商品，可以說是好運氣。投資建議看長期的目標，短期投資見好就收很重要，千萬別賭。

第三名：屬蛇

屬蛇的朋友前段時間在忙的案子也會在端午節前後有顯著的成長，你們付出多少就會得到多少收入。在財運方面端午後會有很多賺錢的新點子，都會讓你看到商機，若要與人合作可以挑選老實穩重者佳。

第二名：屬兔

財運方面，屬兔朋友在端午節會特別注重養生，在養生樂活的部分會花錢，譬如買保健食品，或是換更好的空氣清淨機，吃有機蔬菜。在投資理財上會看見之前的項目開始有回收，也會有新的訊息出現。

第一名：屬雞

端午節節前後屬雞的朋友你們在工作事業與投資運上都擁有極佳的好運，雖然有疫情但你們仍可以事業順利急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的到來，恭喜你們。

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