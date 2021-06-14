唐綺陽星座運勢週報：天秤人紅氣勢旺 金牛理財能力大爆發

新冠疫情在台灣快速傳播，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，考量全國已有超過一半縣市，都有新冠肺炎本土病例，因此全國自5/19開始提升至三級警戒。發佈至今影響到全體企業與人民，除了疾病管制還有經濟上的挑戰。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，疫情後我的財運好嗎？

2021-06-11 10:59