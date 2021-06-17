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2021年轉眼過了一半！下半年運勢 「星座+血型」這三組合最佳

聯合新聞網 / 綜合報導
2021年下半，有三種星座+血型的組合運勢正旺，是一飛衝天的好時機。圖片來源／ingimage
2021年下半，有三種星座+血型的組合運勢正旺，是一飛衝天的好時機。圖片來源／ingimage

2021年至今壟罩在疫情陰影下，轉眼間即將要過完一半。當初設立的許多新年新希望，如今進度如何呢？即使還力有未逮也別擔心，日本網站「美人百花」就分享一篇文章，以「血型+星座」選出下半年運勢最好的三個組合，或許再努力一下，好運就即將降臨也說不定。

第三名　AB型+天蠍座

AB型+天蠍座的人在2021下半年，因為抑制不住自己的興奮情緒，選擇大膽向前，而這也是他們一口氣產生重大突破的契機。過往曾經想要完成的事情，很可能都會在這個時間點實現。戀愛上和對方有了進一步關係、工作上的努力終於獲得正面褒獎，財運也是順遂亨通，過往的投資正是此時會產生回報。

第二名 O型+水瓶座

O型+水瓶座的人在2021下半年，做事的成果很容易超出預期，因此如果有想要做的事情，務必大膽嘗試，當好成果出來時，也不要吝惜於犒賞自我。戀愛方面將持續良好而穩定的進展，工作上也會受到肯定，財運則需要謹慎分配需要與否，適當的把錢花在刀口上為佳。

第一名 B型+雙魚座

B型+雙魚座的人在2021下半年，會迎來連自己都沒預想到的絕佳機運。這件事可讓至今所碰到的困難都迎刃而解，腳步也變得輕盈，越來越擴大自己所接觸的事界。戀愛上，只要注意好外在，就會有奇妙邂逅。工作上，主動向能指導自己的人討教是最為理想的。財運上，比起省著，如何將錢花在有意義的事物上，更能讓自己的運勢加倍。

財運 運勢 星座

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