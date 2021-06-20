每日星座運勢／獅子交益友增強人脈 敢冒險而得財

2021-06-20

牡羊座

辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

整體運：★★★☆☆

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

愛情運：★★★★☆

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

事業運：★★★☆☆

多留意他人的意見，你會吸收到更多的想法和資訊，很多事情的發展也會越來越好。

財運：★★☆☆☆

有投機不服輸的心態，越想翻本又不認賠，恐會使破洞越補越大！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00辣椒紅

開運方位：東南方向

金牛座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

事業運：★★★★☆

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00朝霞紅

開運方位：西南方向

雙子座

顯得迷糊又健忘的一天。

整體運：★★★☆☆

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

事業運：★★☆☆☆

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

財運：★★★★☆

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00檸檬綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

事業運：★★☆☆☆

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

財運：★★★☆☆

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00脆梅青

開運方位：正南方向

獅子座

多交益友，增強人脈。

整體運：★★★★★

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

愛情運：★★★★☆

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

事業運：★★★★☆

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

財運：★★★★☆

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀

開運方位：東北方向

處女座

與其試圖改變，還不如保持現狀。

整體運：★★★★☆

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

愛情運：★★★★☆

單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！

事業運：★★★★☆

心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。

財運：★★★☆☆

自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00古銅青

開運方位：東北方向

天秤座

美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

整體運：★★★☆☆

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

事業運：★★★☆☆

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

財運：★★★☆☆

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：正南方向

天蠍座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

事業運：★★★★☆

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

財運：★★★☆☆

在金錢利益上易與人發生衝突。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

射手座

尊重別人也是尊重自己。

整體運：★★★★☆

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

愛情運：★★★★☆

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

事業運：★★★☆☆

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

財運：★★★★☆

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

摩羯座

運勢平順，有些小事情需要處理。

整體運：★★★☆☆

今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。

事業運：★★☆☆☆

容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！

財運：★★★★☆

當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00珍珠白

開運方位：正東方向

水瓶座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

事業運：★★★☆☆

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

財運：★★★☆☆

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00湖水綠

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢旺盛，及時把握別錯過。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

財運：★★★★☆

經濟壓力減小，賺錢管道多。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00湖水綠

開運方位：東南方向





