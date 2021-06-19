每日星座運勢／水瓶單身多向外走動 遇到心動對象

2021-06-19

牡羊座

嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

整體運：★★★☆☆

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

財運：★★★☆☆

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

金牛座

遇到事情和困難能得到有效的解決。

整體運：★★★★☆

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

事業運：★★★★☆

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

財運：★★★★☆

幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅

開運方位：東北方向

雙子座

好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

整體運：★★★☆☆

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

愛情運：★★★☆☆

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

事業運：★★★☆☆

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

財運：★★☆☆☆

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00咖啡棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

事業運：★★★☆☆

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

財運：★★★★☆

金錢上有支援者。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00琥珀橙

開運方位：東北方向

獅子座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易時應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

財運：★★☆☆☆

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

處女座

溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

愛情運：★★★☆☆

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

事業運：★★★★★

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

財運：★★★☆☆

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00冷泉藍

開運方位：東南方向

天秤座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

事業運：★★★★☆

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

財運：★★☆☆☆

想以轉行來發財比較困難。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：西南方向

天蠍座

朋友是你的引線人。

整體運：★★★★★

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

愛情運：★★★★☆

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

事業運：★★★★★

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00深海藍

開運方位：正東方向

射手座

處處隱藏商機，多用心去發現。

整體運：★★★★☆

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

愛情運：★★★☆☆

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

財運：★★★★☆

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

摩羯座

運勢強盛，好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

愛情運：★★★★☆

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

事業運：★★★★☆

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

財運：★★★★☆

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00珠貝白

開運方位：正北方向

水瓶座

運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★★

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

愛情運：★★★★★

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

雙魚座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

事業運：★★★☆☆

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

財運：★★★★☆

適合替人管帳、理財，進財穩定。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍

開運方位：正東方向





