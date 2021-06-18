每日星座運勢／牡羊和同事交流溝通 提高工作效率

2021-06-18

牡羊座

思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

整體運：★★★★★

今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。

愛情運：★★★★★

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動地參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★☆☆

多和同事交流溝通，聊聊工作中存在的問題，聽聽大家的意見可以提高工作效率。

財運：★★★★☆

享受之運，喜歡輕鬆且清閒地度日，花錢的慾望比賺錢的企圖心要強，錢財流失快速。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00夕陽橙

開運方位：西南方向

金牛座

貪小便宜易得不償失。

整體運：★☆☆☆☆

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，別庸人自擾。有利獨處，調適情緒和心態。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必讓自己冷靜，不然容易發飆喔！

財運：★☆☆☆☆

情緒低落，一旦發生損失則恐輸了銀子、賠了心情。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：東南方向

雙子座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

事業運：★★★☆☆

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

財運：★☆☆☆☆

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00可可棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

整體運：★★★★☆

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

愛情運：★★★★☆

今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。

事業運：★★★★☆

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

獅子座

在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

愛情運：★★★★☆

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★★★☆☆

小心因擴張信用而導致財務危機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

處女座

說出去的話很難收回。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

愛情運：★★☆☆☆

今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

事業運：★★★★☆

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

財運：★★☆☆☆

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00深茄紫

開運方位：西北方向

天秤座

愛笑者有好人緣。

整體運：★★★★☆

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

事業運：★★★★☆

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

財運：★★★☆☆

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00竹葉青

開運方位：西北方向

天蠍座

學習積極性很強。

整體運：★★★☆☆

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！

財運：★★★☆☆

把握好大方向，穩中求進步。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00蘋果綠

開運方位：西南方向

射手座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生不必要的誤會與摩擦，應加強溝通以免誤會的加深。

事業運：★★☆☆☆

推諉心理比較嚴重，凡事遇到挫折或變故，喜歡把責任歸咎到其他人或事物身上，而不知從自己身上找失敗的原因。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，有揮金如土的傾向。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00可可棕

開運方位：西南方向

摩羯座

維護好現有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

愛情運：★★★☆☆

自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00芒果黃

開運方位：西南方向

水瓶座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

事業運：★★★★☆

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙

開運方位：西南方向

雙魚座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

事業運：★★★★☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00珊瑚橙

開運方位：西北方向





