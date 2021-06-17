每日星座運勢／天秤利用好運擴人脈 財運旺利投資

2021-06-17

牡羊座

微笑是你的殺手鑭！

整體運：★★★★☆

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常狂野，那就努力的放電並製造一點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

易得幸運女神眷顧，不妨卯足勁將前幾天的疑難問題逐一解決。

財運：★★★☆☆

沒有什麼特殊的得財管道，千萬別做白日夢，辛勤付出才可望有收穫。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

金牛座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

雙子座

充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

整體運：★★★★☆

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00水晶紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

整體運：★★☆☆☆

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

事業運：★★☆☆☆

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00葡萄紫

開運方位：正西方向

獅子座

不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00珠貝白

開運方位：正南方向

處女座

生活中少不了一些風風雨雨。

整體運：★★☆☆☆

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

事業運：★★☆☆☆

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

財運：★★☆☆☆

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00淺海藍

開運方位：西南方向

天秤座

大可利用好運勢擴展人脈。

整體運：★★★★★

活潑動感的裝扮以及陽光般笑容，讓你在人際關係上暢通無阻，深得大家喜愛；財運很好，上網購物會讓你買到不少好東西，很有成就感；創作者今天構思新穎、大膽，思如泉湧。

愛情運：★★★★★

在聚會中有機會與相互吸引的異性結識，道別時留下對方的聯繫方式，可迅速拉近距離。

事業運：★★★☆☆

今日的事業運好壞參半。壞的地方呢，就是有點辛苦的感覺；好的地方呢，就是有做就有得；如果不積極地付出，會感到壓力重重喔！

財運：★★★★★

財運旺盛，有利投資。資金周轉不靈時，可向親友求援，多能如願。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00寶石藍

開運方位：正東方向

天蠍座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解並體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你心生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘又情不願的！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00薔薇粉

開運方位：東南方向

射手座

運勢很好，在競爭中有所表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

平平的一天。一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是忙碌的一天。少有機會閒下來，快打起精神繼續努力吧！

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包難度有點大呢！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00祖母綠

開運方位：正西方向

摩羯座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：東南方向

水瓶座

做事要保持理智。

整體運：★★★☆☆

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

愛情運：★★★★☆

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

事業運：★★★☆☆

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

財運：★★☆☆☆

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

事業運：★★★☆☆

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙一場。

財運：★★☆☆☆

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向





