每日星座運勢／射手有利推動新企劃 牌桌贏零用錢

2021-06-16

牡羊座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。

財運：★★★☆☆

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00石榴紅

開運方位：東北方向

金牛座

行動之日，宜好好抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

愛情運：★★★★★

豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00水鑽藍

開運方位：正西方向

雙子座

粗心大意易出錯。

整體運：★☆☆☆☆

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象；凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事；不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

愛情運：★☆☆☆☆

感情運低迷，不宜聚眾交友、談感情，有利安靜下來跟自己相處，愛湊熱鬧者易招惹感情是非。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大打折扣，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機率很高喔！

財運：★★☆☆☆

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

急於表現、愛出風頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00和闐玉白

開運方位：正南方向

獅子座

情緒比較低落，今天宜運動。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

愛情運：★★★☆☆

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

事業運：★★☆☆☆

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

財運：★★★☆☆

需要主動爭取你的財路。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

處女座

先前的付出，易在今天獲得回報。

整體運：★★★★☆

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得實質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資目標可適時出手，行動就會讓你迎來高報酬。多上網了解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運特別旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的話，不妨趁此良機去做。

財運：★★★★☆

適合理財的一天。今日對於數字金錢的敏銳度較強，藉機把財務做個全盤檢討規劃，日後將會產生正面的效益。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00深茄紫

開運方位：正東方向

天秤座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

事業運：★★★☆☆

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

財運：★★☆☆☆

意外開支多，錢財難留守。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

天蠍座

時運不佳，處處要小心。

整體運：★★☆☆☆

隱瞞的事情，有要東窗事發的跡象，還是快點向對方坦白從寬吧；財物的頻繁外露，極易招來不善之人的襲擊，造成不小的損失；工作拜訪的過程中，要做好遭到拒絕的心理準備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情生活顯得暗淡，有伴侶者感情易出現變數。別讓問題不斷累積，宜心平氣和溝通。

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒，工作上一旦遇到不順就會讓你的情緒變得低落。

財運：★★★☆☆

認真的經營事業可以緩緩的帶動財運。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00寶石藍

開運方位：正東方向

射手座

運勢頗旺的一天。

整體運：★★★★★

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。

愛情運：★★★☆☆

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★★★

事業運極佳，今日的勇氣、膽識十足，非常有利於推動新企劃。

財運：★★★★★

今天進財機會頗多，當然，也易把錢花在新奇玩意上，挖掘到不少稀奇之物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

摩羯座

戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

整體運：★★★☆☆

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌會有不錯的開運效果。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

事業運：★★★☆☆

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

財運：★★★★☆

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00象牙白

開運方位：東北方向

水瓶座

今天心情愉快，做事也很順利。

整體運：★★★★☆

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

事業運：★★★★☆

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

財運：★★★★☆

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00辣椒紅

開運方位：西北方向

雙魚座

你的視聽會受外界因素干擾。

整體運：★★☆☆☆

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

愛情運：★★☆☆☆

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

財運：★★★☆☆

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：東南方向





