每日星座運勢／處女約會機會頗多 適合推新計劃

2021-06-14

牡羊座

嚴於律己，寬以待人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

財運：★★☆☆☆

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00祖母綠

開運方位：西北方向

金牛座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

事業運：★★☆☆☆

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

財運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：西北方向

雙子座

好心情會讓你想要好好款待自己。

整體運：★★★★☆

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

愛情運：★★☆☆☆

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

事業運：★★★★☆

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

財運：★★★★☆

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00金桔綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

事業運：★★★☆☆

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而覺得有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

獅子座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

處女座

整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

整體運：★★★★★

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

事業運：★★★★★

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00硃砂紅

開運方位：正南方向

天秤座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00深海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

整體運：★★★★☆

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

愛情運：★★★★☆

約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。

財運：★★★★☆

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00脆梅青

開運方位：正南方向

射手座

切忌失去理智。

整體運：★★☆☆☆

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

財運：★★☆☆☆

財運弱，想存錢可能會困難重重。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00古銅青

開運方位：正東方向

摩羯座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★☆☆☆☆

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

水瓶座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

事業運：★☆☆☆☆

工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。

財運：★★★☆☆

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00水晶紫

開運方位：正西方向

雙魚座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

財運：★★★☆☆

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00雪花銀

開運方位：東北方向





