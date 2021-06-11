小孟塔羅：本土病例持續延燒！測疫情後我的財運好嗎？

新冠疫情在台灣快速傳播，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，考量全國已有超過一半縣市，都有新冠肺炎本土病例，因此全國自5/19開始提升至三級警戒。發佈至今影響到全體企業與人民，除了疾病管制還有經濟上的挑戰。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，疫情後我的財運好嗎？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Nigel Jackson(Rose Tarot)

A：財運滑落，要做改變。(正義牌正位)

牌面的女子雙手持白色長條，前方有一把用劍平衡的秤子。

A：財運滑落，要做改變。(正義牌正位)

這張牌表示你在疫情期間，想征服的動力處於無計可施的狀態。主要受到政府實施第三級警戒的影響，導致你的行業別無法像往常般營運，直接讓你的營運收入未達預期而下滑。小孟老師在此提醒你，此時逃避也無法停止損失，想方設法做出創新的策略，才能在危難時間闖出一條路。

B：保持現況，安全穩健。(錢幣八正位)

牌面的老者在本子上記載著，放在桌上所有錢幣的數量。

B：保持現況，安全穩健。(錢幣八正位)

這張牌表示你在疫情期間，很幸運還能保有賺錢之道。也許你的工作能夠居家辦公，或公司實施良好的分流配套措施，讓你在風雨中保有容身之處，這同時也是你較為穩健的收入了。小孟老師在此提醒你，如若此時更能放低身段，拿出超過100%的投入，便可在逆境中創造你的舞台。

C：貴人相助，化險危夷。(權杖七正位)

牌面的男子左手持木棍，右手一把抓住七頭蛇身的怪物。

C：貴人相助，化險危夷。(權杖七正位)

這張牌表示你在疫情期間，會有貴人出言提醒或出手相助。因此，當你面對他人的建言時，最好能用虛心受教的心態傾聽，在面對困難時他人若願意幫你一把，請你務必把握住機會接受，別讓自尊心作祟而害了自己。小孟老師在此提醒你，記得要適時主動向他人求助唷！

D：模糊地帶，維持不變。(戀人牌正位)

牌面的男子拿玫瑰和女子對望，天使站在中間為他們證婚。

D：模糊地帶，維持不變。(戀人牌正位)

這張牌表示你在疫情期間，對他人友好會讓你財運亨通。笑容與溫暖會帶給人正面力量，在疫情期間更加容易人心惶惶，當你用善念對待便能安撫人心，同時也為你的工作創造更多銷量。小孟老師在此提醒你，你難免會受到負面新聞的影響，但不去跨越挑戰這只會徒留遺憾。

E：用心經營，未必回收。(月亮牌正位)

牌面的天空高掛月亮並降雨，龍蝦被月光吸引從水池爬上岸。

E：用心經營，未必回收。(月亮牌正位)

這張牌表示你在疫情期間，你用心照顧的事物會處於不安狀態。也就是說無論是面對工作、事業，還是你有在經營股市、基金等投資，都會處於上下波動的狀態，讓你沒有辦法安心的看待它們。小孟老師在此提醒你，別把生活寄託在不確定的事物上，不然只是自尋煩惱而已。