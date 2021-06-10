快訊

電話無人接聽 新店64歲男子居家隔離檢疫陳屍屋內

找出潛在病例！指揮中心提社區廣篩4策略 導入診所自費快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午節4大開運法！命理專家：這時間喝水偏財、貴人一路發

聯合新聞網 / 小孟
小孟老師教大家端午節開運方法。 圖／ingimage
小孟老師教大家端午節開運方法。 圖／ingimage

端午節假期即將到來，不過因為受到疫情影響，不建議大家外出、返鄉，做好防疫保護自己也保護身邊的人，命理專家小孟老師也整理出4點開運、招財運、求健康平安的方法，可以參考看看，但切勿過度迷信。

1.開財運法：（極陽午時水）

端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟建議在端午節當天中午11：00到下午1：00喝5杯水，切記一定要11：00-1：00喝才有效，喝時想著遍地黃金即可，端午後偏財、貴人必定一路發。

2.求健康平安：（午時淋浴法）

端午節極陽之時中午11：00-1：00洗澡能夠接到午時水，還能消除負面磁場，極陽之水將能籠罩全身，一年都能平安健康。

3.用海鹽：

因為海鹽能淨化磁場，也能消除身體不好的穢氣，更能讓運勢提升，因此老師建議家中有浴缸的人端午節可以泡海鹽：沒有浴缸的人可以買一包海鹽隨身攜帶，洗手也可以加一點海鹽，除了可以提升磁場之外也能清潔細菌。

4.綠幽靈水晶：

綠幽靈水晶可以提升我們的運勢，更能讓我們在動亂中保持平靜與淨化心靈，建議端午節放在家中房門打開45度角處，可以讓你活化智商提升靈性讓疾病遠離。

端午節 運勢 財運

相關新聞

端午節4大開運法！命理專家：這時間喝水偏財、貴人一路發

端午節假期即將到來，不過因為受到疫情影響，不建議大家外出、返鄉，做好防疫保護自己也保護身邊的人，小孟老師也整理出4點開運、招財運、求健康平安的方法，可以參考看看，但切勿過度迷信。

不只吃粽子！端午節招財改運全靠這「7招」

每年農曆五月五日的端午節，與春節、中秋節並列為華人社會的大節日。這天據說是一整年陽氣最旺的日子，想趕走上半年的烏煙瘴氣，為自己也為家人招財神、引旺運嗎？趁著居家防疫期間，趕快跟著科技紫微網一起行動！

每日星座運勢／雙子改變為全新開始 財運超旺之日

2021-06-10 牡羊座 易與人起爭執。 整體運：★★☆☆☆ 今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺

做什麼工作才會有錢賺？談談財帛宮與官祿宮的不同

財帛宮代表坐命當事者的價值觀念、取向、和處理的表現，而財富與經濟只是人生諸多價值的一部分。而官祿宮則代表坐命當事者的處事能力、處事風格以及擅長處事哪一方面的事務。

哪個星座配偶最好看？摩羯不眼高手低、天蠍外貌重度患者

人是情感動物，也是視覺動物，擇偶更需要一面之緣、一見鍾情、見面三分情，不管是外在顏值，還是內在價值，就算是人與人的連結，都是當配偶的條件之一。有些人只想每天看到美的事物，因此選擇有漂亮、英俊臉蛋的伴侶，視為人生的目標，而又有哪幾個星座能因此達成任務，選到好看的配偶呢？

疫情期間盡量待在家！12生肖會有意想不到的收穫？

一場疫情，牽動著你我的心。近日疫情嚴重，大家一定要避免群聚、減少外出喔！今天科技紫微網要從12生肖來分析，盡量待在家會讓你有哪些意想不到的收穫？也順便幫助大家轉換心情喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。