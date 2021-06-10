端午節4大開運法！命理專家：這時間喝水偏財、貴人一路發

端午節假期即將到來，不過因為受到疫情影響，不建議大家外出、返鄉，做好防疫保護自己也保護身邊的人，命理專家小孟老師也整理出4點開運、招財運、求健康平安的方法，可以參考看看，但切勿過度迷信。

1.開財運法：（極陽午時水）

端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟建議在端午節當天中午11：00到下午1：00喝5杯水，切記一定要11：00-1：00喝才有效，喝時想著遍地黃金即可，端午後偏財、貴人必定一路發。

2.求健康平安：（午時淋浴法）

端午節極陽之時中午11：00-1：00洗澡能夠接到午時水，還能消除負面磁場，極陽之水將能籠罩全身，一年都能平安健康。

3.用海鹽：

因為海鹽能淨化磁場，也能消除身體不好的穢氣，更能讓運勢提升，因此老師建議家中有浴缸的人端午節可以泡海鹽：沒有浴缸的人可以買一包海鹽隨身攜帶，洗手也可以加一點海鹽，除了可以提升磁場之外也能清潔細菌。

4.綠幽靈水晶：

綠幽靈水晶可以提升我們的運勢，更能讓我們在動亂中保持平靜與淨化心靈，建議端午節放在家中房門打開45度角處，可以讓你活化智商提升靈性讓疾病遠離。