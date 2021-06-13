殺破狼周運勢／巨蟹座桃花旺盛 水瓶注意感染病毒

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星脫離不良相位的影響，在家辦公的時間多了，沒有閒雜人等擾亂心思，工作效率變得更好。必須要出門工作的白羊座，社交距離拉遠了，與人的摩擦也少些。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與金錢宮位的天王星有良好連結，家人會在經濟上給予你一些支援，生活上捉襟見肘的問題暫時獲得解決。某些白羊座會出租閒置的房地產或空間，貼補一些生活費用。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛宮位行進，與伴侶相處起來較沒耐心，很容易一言不合就吵起來。單身的白羊座常常感到空虛寂寞覺得冷，會想尋求一夜情滿足身體的需求。

溝通運方面，水星持續在雙子座退行，同時在雙子座的太陽受到海王星影響，與人溝通不良，雙方常因為認知的不同，造成誤會，使得雙方進行的事務不斷來回修正，甚至合作破裂。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星在溝通宮位行進，與喜歡的人會有說不完的話題，或是會與戀人一起去旅行。單身的金牛座，會在網路上遇到聊得來的對象，實際見面之後，也覺得對方是你的菜，有發展情感關係的可能。

學習運方面，在學習宮位的金星相位良好，還是學生的金牛座，已經有提早放暑假的感覺，每天不需要到學校上課，也不用考試，日子輕鬆許多。正要參加重要考試的金牛座，應試時間延期，有更充分的時間準備。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在金錢宮位退行，同時在金錢宮位的太陽受到海王星影響，當心掉錢包或貴重的物品，信用資料必須重辦，十分麻煩。當心接到詐騙電話，對金錢相關的事務請特別謹慎處理。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與太陽有良好連結，遇到困難與紛爭時，會有貴人跳出來為你解圍。然而同在人際關係宮位的海王星受到太陽影響，這段時間要當心被人詐騙，洽談合約時要謹慎。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星相位良好，會獲得額外的補助或津貼，經濟十分寬裕，在職場上的待遇會受到調整，可向老闆斡旋薪資。某些雙子座會收到許多生日禮，都是你十分喜愛與需要的東西。

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，在朋友的引薦下，有機會跳槽到更理想的組織工作，成為重要的幹部。工作穩定的雙子座，這段時間職務有升等的可能，或是需要代理一陣子主管職工作。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在命宮退行，同時在命宮的太陽受到海王星影響，與前任情人再度聯繫，關係也有些曖昧，但對方遲遲不給你一個正面的回應，總覺得自己在愛情面前十分卑微。

交通運方面，火星在交通宮位行進，駕駛車輛要特別留意交通規則，收到罰單的機率較高，當心與人發生行車糾紛，即便搭乘大眾運輸工具，也要容易遇到開車技術不佳的司機而受傷。這段期間須特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星脫離不良相位的影響，進入命宮的金星相位良好，單身的巨蟹座桃花旺盛，會有人對你表示好感。關係穩定的巨蟹座，另一半會十分寵你，雙方有很多時間膩在一起。

學業運方面，在學業宮位的木星脫離不良相位的影響，由於許多課程都必須順延，或是改採線上學習，會有餘裕的時間專心寫報告，做作業。正要升學的巨蟹座，也因為大考延期，有更多時間可做準備。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，收入在此時銳減，預期外的支出特別多，經濟壓力變大。某些巨蟹座會因為重要的電器用品故障，需要分期付款購買或維修，未來要過著縮衣節食的日子。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星影響，對於個性特殊的人抱著好奇心，卻發現對方個性有些偏激，此時想與對方拉開距離，卻可能被纏上，交朋友還是要謹慎為佳。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，會發現今年會有稅金可以退回，對於荷包不無小補。有投資習慣的獅子座，投資眼光精準，手上的標的水漲船高，可在相對高點獲利了結。

人際關係方面，水星在人際關係退行，會有許多很久不見的朋友在此時聯繫上。然而同在人際關係宮位的太陽受到海王星影響，有些人接近你的動機不是很純粹，保持距離為佳。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，同時戀愛宮位因月蝕能量的餘波盪漾，總覺得另一半對你冷淡了，兩人對未來感到悲觀，爭吵不斷，脾氣稍不受控，會導致對方負氣跟你分手，情緒管理要注意。

工作運方面，在志業宮位的天王星持續受到土星影響，太多突發因素其實都不是偶然，除了因為幫豬隊友背黑鍋，還要當心小人陷害，爛攤子收不完，飯碗因此不保。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星脫離不良相位的影響，有時交往並不在於時間長短，遇到那個對的人，會有想結婚的衝動。單身的處女座會被意想不到的對象追求，對方條件還算不錯，會想與對方交往看看。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的金星相位良好，坦然接受歉意，也許對方會成為日後重要的貴人。某些處女座會獲得朋友寄來的土產或禮物，使得家中短缺的物資被補足。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在志業宮位逆行，同時在志業宮位的太陽受到海王星影響，職場目前人事異動混亂，有些專職的行政人員被調走或請辭，許多新進人員不熟悉工作流程，造成你的負擔也跟著加重。

健康運方面，火星持續影響精神宮位，對許多事會莫名感到焦慮與憂鬱，睡眠狀況不是很理想，會是心理疾病好發的高峰期。同時受到土星在健康宮位的影響，有些慢性疾病發作，卻不敢去求診，怕被傳染流行疾病。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，正在收割先前努力的成果，有許多人肯定你在工作領域的能力，享受著成就與榮耀。某些天秤座這段時間在家辦公，遠端遙控許多事務。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，家人惹上的麻煩暫時解除危機，染上疾患可痊癒。某些天秤座需要居家隔離或是與世隔絕一陣子，一個人過日子須學習自己安排規律的作息。

本週須注意的部分

學業運方面，水星持續在學業宮位退行，同時在學業宮位的太陽受到海王星影響，有許多考試與課程、座談都延期舉辦，預定的行程大亂。某些天秤座因為報告與作業沒備份，必須重新再做，簡直晴天霹靂。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星影響，明知這將會是一段辛苦的愛戀，卻還是義無反顧地投入。內心傷痕累累，對方還很渣，許多人勸過你了，卻還是天真的等待奇蹟。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，火星進入志業宮位，如果忙碌是一件好事，這段時間，業績會比以往增長許多，使你更有幹勁。某些天蠍座必須暫時代理主管職位，很需要建立起一種威信感。

感情運方面，木星持續在戀愛宮位行進，突然煞到某個天菜級的人物，對方也似乎對你有好感，每天內心都飄飄然的很開心。某些天蠍座目前瘋狂迷戀偶像，或是領養新的寵物，重心都在偶像或寵物身上。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，同時在財務宮位的太陽受到海王星影響，信用資料或支付系統被盜用，需要重新補辦資料，但財務已經有所損失。有投資習慣的天蠍座，投資標的狀況都不理想，正套牢在高點。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星影響，家庭陷入一場難以想像的災禍中，你可能要照顧生病的家人，自己卻自顧不暇。這段時間注意居家環境衛生，同時小心使用電器、爐火以及門戶安全。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星相位良好，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣，出門購物，也會因為紅利回饋或贈獎活動，獲得物超所值的禮物。有投資習慣的射手座，短線可期，可在相對高點獲利了結。

家宅運方面，木星在家宅宮位行進，想搬家或是購屋的射手座，會找到理想的物件，不過由於同在家宅宮位海王星受到太陽影響，必須花些時間斡旋，不要急著簽約，也不要受到銷售人員各種手法蠱惑，一定可談到理想的價錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，在職場與人溝通不良，有許多事務無法順利進行，遲遲沒有進展，覺得十分不耐煩。常常臨時插進許多預期外的行程，完成工作的時間似乎遙遙無期。

感情運方面，水星逆行在感情宮位，與曾經深愛的人重逢，會思考復合的可能性。然而日蝕能量也持續影響感情宮位，這段時間對待越是重要的人，要更為謹慎，個性上的小毛病一旦發作，會使得喜歡的人厭棄你。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星脫離不良相位的影響，身段放軟一點，給喜歡的人有個台階下，對方會加倍對你寵溺。還在曖昧階段的摩羯座，解開了彼此間的誤會，又恢復了往日的愉悅。

學習運方面，在學習宮位的木星脫離不良相位的影響，許多重要的考試延期了，有更多時間可以準備。在家中會有更多時間寫報告，做作業，會把功課做到盡善盡美。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，同時在金錢宮位的土星受到天王星影響，收入受到限制，預期外的支出增加，存款即將見底。有投資習慣的摩羯座，切勿炒短線，會因此負債累累。

工作運方面，水星在工作宮位逆行，同時在工作宮位的太陽受到海王星影響，遭遇一些突發事故，公司暫時需要停擺一陣子，職場人事也十分混亂，目前可能無所事事，生活失去重心。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，不需要天天通勤上班打卡，偶而才需要視訊開會，突然發現每週的例行公事，只要花一半不到的時間就完成了，此時體悟到，人生浪費太多時間在工作與無意義的會議上。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，除了正職之外，靠著副業，會賺到許多外快，收入增加。然而同在金錢宮位的海王星受到太陽影響，會浪費許多不重要的金錢在小孩、寵物、追星上。

本週須注意的部分

感情運方面，水星持續在戀愛宮位逆行，同時在戀愛宮位的太陽受到海王星影響，雖然對再度重逢的戀人還有一絲留戀，但兩人之間的問題依舊存在，也許放手對彼此都好。

健康運方面，金星在健康宮位行進，出門除了戴口罩，還要注意消毒殺菌，此時感染病毒的可能性較高，喉嚨容易感到不適，有任何徵狀，請趕緊確認身體狀況，並與人群隔離。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，被喜歡的人寵溺著，雙方正在熱戀階段。單身的雙魚座，耽溺在追星、迷偶像的世界中，雖然不切實際、醉生夢死，但每天的心情都好像在戀愛。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，木星又在命宮行進，會因為貴人引薦，獲得特殊的待遇，或是在危急時刻，有朋友伸出援手幫助。某些雙魚座則是因為某些表現，受到許多人關注與喜愛。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，同時在家宅宮位的太陽受到海王星影響，與家人溝通不良，此時會不想說話，與家人冷戰。需要搬家的雙魚座，千萬不要在此時找新的居所，容易遇到無良的惡房東。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，許多人都能留在家中辦公，但你可能無家可歸，只好留守在辦公室，有接不完的電話、處理不完的雜事。某些雙魚座則是在這段時間更為忙碌，有過勞的傾向。

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