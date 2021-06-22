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奇門占卜：最近有偏財運嗎？你要注意這項財運危機！

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

奇門之術可幫助我們知曉過去，預測未來。今天科技紫微網就要運用千古流傳、帝王御用的秘訣神術——奇門遁甲，來為你占卜近期偏財運的旺衰，及需要注意的危機！

　

下圖中的御守，你最喜歡哪一款？

選項：

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

1、六合-綠色

六合五行屬木，蓊鬱蒼翠。你近期的財運正如六合所反映，像春天般生機勃勃，呈現一片歡欣景象。以往的投資理財經驗可望派上用場，正是蓄勢待發之時期，有利平穩操作、以及與人合作。應採積極求財、但不盲目冒險的方式，眼觀六路，耳聽八方，與人合資求財進帳可翻倍，收入頗為可觀。

　

2、白虎-黃色

白虎五行屬金，金光閃閃。代表近期你的財運有如白虎般光芒萬丈，卻容易突遇電閃雷鳴、龍捲風暴，看似有利可圖之投資實則蘊藏危機。所以切不可貪圖近利，投機取巧，若錢財慾望太盛，只求眼前利益而不計後果，小心因此慘遭破財。投資理財應多從長計議，小額、分散投資，以謀求長遠、穩定之財。

　

3、騰蛇-紅色

騰蛇五行屬火，赤火烈焰，火光衝天。預示著近期你的財運正如騰蛇的血色火光般耀眼，卻也閃爍不定，呈現華而不實之跡象。投資理財須謹慎，保守為宜，不利抄底式大額投資或是借貸投資，易因判斷失誤而損失慘重。切不可冀想著不勞而獲、中大獎等，小心誤入歧途而勞神傷財，或是輕信小人而損財。

　

4、九地-棕色

九地五行屬土，地負海涵。說明近期你的財運正如大地一般，具有滋養萬物的穩定能量，且後勁十足，多能以小博大，收入可觀。此時你的投資理財機會頗多，而且多能理性判斷情勢，讓你既能看到機運，也能冷靜評估風險，易因資源豐富、眼光獨到、沉穩操作而得財。進財之後應盡力施捨、做公益，可望名利雙收。

　

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