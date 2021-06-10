不只吃粽子！端午節招財改運全靠這「7招」

【文‧科技紫微網】

每年農曆五月五日的端午節，與春節、中秋節並列為華人社會的大節日。這天據說是一整年陽氣最旺的日子，想趕走上半年的烏煙瘴氣，為自己也為家人招財神、引旺運嗎？趁著居家防疫期間，趕快跟著科技紫微網一起行動！

第一招－午時水

用途：能量開運

午時（上午11點到下午1點）是一天陽氣最盛的時辰，在端午節這一天的午時所盛裝的水，更有個名目，稱為「極陽水」。想要取用午時水，最簡單的方式就是在這段時間內，直接從家裡的水龍頭接取使用即可。可用於沖澡，也可以儲放在噴霧瓶中，運勢低落的時候噴灑身上除霉運，能驅邪避凶、改運，相當好用喔！

第二招－催財水

用途：招財運

催財水的做法相當簡單，只要在端午節正中午，也就是陽氣極旺的時候，將12枚硬幣放進午時水內煮開，即成為催財水。將催財水放入容器內，置放在正東方或西南方，這是替整間屋子增旺財運，屋簷下的每個人都能受惠。另外煮開的那12枚錢幣要可收好，因為這些硬幣是會招財的錢母呢！

第三招－門上插艾草、菖蒲

用途：添運辟邪

艾草象徵納百福，也是一種治病的藥草。在氣溫飆高的端午節，正是疾病好發的時期，因此在門上插艾草，象徵祈求身體健康。艾草本身的特殊香味，可用來驅病、防蚊，還可以辟邪。

第四招－淨化家裡磁場能量

用途：除障氣、增好運

淨化家裡磁場很重要，尤其是上半年不順遂者，一定要在端午節除障、淨化，開啟下半年好運。做法很簡單，將乾燥的艾草放入乾淨的碗內，點燃艾草後，拿著點燃艾草的碗在家中走一圈，務必確保每個角落都被煙薰到。最後將碗放在陽台，任其燃盡即可。

第五招－立蛋

用途：生財

準備一顆生雞蛋，在2021年流年財位方向（正西方）進行立蛋接財氣，立蛋成功的話，有助於活絡財氣，讓下半年財運旺旺來。

第六招－配戴五彩絲線

用途：辟邪祛病

端午節當天可以在身上戴上五彩絲線，五彩絲線是由五種顏色組成的，顏色分別是青、白、紅、黑和黃色，代表陰陽五行的木、金、火、水、土，也象徵著東、西、南、北、中之五方神力加持，能辟邪祛病，健康長壽。

第七招－撒鹽米

用途：除厄運去晦氣

想除厄運去晦氣，可以準備一些粗鹽以及生米，鹽跟米的比例為1：3，充分搖勻混合後，一部分裝入紅包袋內，隨身攜帶，可起到淨化保身效果；剩下的部分可進行「撒鹽米」，可除厄運去晦氣，方式是取一小撮鹽米，由屋內往門、窗的外面甩出去，能消除不好的氣場喔！

記得好好把握這一年一度的最強轉運日，千萬別只是吃粽子了，趕緊學一些招財改運招式，為自己的下半年帶來更多好運氣。

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