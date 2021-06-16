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愛情來了擋不住！「3星座」下半年有閃婚機會

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

時間過得真快，轉眼間2021年就快進入下半年了。在這個下半年，你的感情能夠迎來好的結果嗎？科技紫微網接下來要公布的這3個星座血型組合，在下半年有閃婚的機會喔，快來看看這份幸運名單上是否有你！

　

射手座Ｏ型：愛火速燃

今年愛情運大好的射手座，與情人的戀愛進度突飛猛進，簡直像在開快車一樣。尤其是射手座Ｏ型，不但愛苗迅速燃燒成熊熊烈火，還讓喜好自由的射手座有了步入婚姻的念頭。一旦有了意願，行動派的射手座Ｏ型可是會相當認真籌備婚禮，周圍的好朋友們得要做好收到紅色炸彈的心理準備喔！

　

巨蟹座Ａ型：渴望安定

這個下半年，受到疫情升溫影響，一向渴望擁有家庭的巨蟹座，加上Ａ型穩定踏實的性格，轉為更加企盼能與眼前交往的伴侶共組愛巢，希望家庭能成為身心安頓的力量。只要對方與自己心意相通，就有機會快速邁入婚姻。

　

天秤座O型：甜蜜豐收

天秤座在2021年的愛情世界格外精彩，桃花爆棚，收穫滿滿愛情。Ｏ型天秤座更是其中的幸運兒，在對象熱烈求婚之下，Ｏ型熱情衝動的因子很容易被觸發而決定終結單身生活。不過需要注意的是，今年的天秤座Ｏ型有可能因為戀情太過甜蜜，一不小心變成奉子成婚，所以如果不急著要有小寶寶，記得要做好避孕措施喔！

　

有些人認為交往多年歷經磨合過後再結婚，婚姻會比較有保障；也有人覺得婚姻反正就是一場賭注，只要看對眼、條件相符，就可以速戰速決。你是屬於哪一種呢？當然，若你希望辦婚宴，一定要等到疫情威脅解除之後再安排喔！

　

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