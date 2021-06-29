想要做大事業？哪些星座能有志者事竟成

【文‧科技紫微網】

有夢最美，每個人都希望有朝一日可以實現夢想中的目標。但在成就事業的路上，一旦面臨現實的折磨與壓力，往往會讓人想就此放棄，必須要有超越常人的耐力和堅持才能走完全程！今天就跟著科技紫微網一起看看，哪些星座具備這樣的條件，能夠有志者事竟成？

處女座

處女座的人非常謹慎與理性，自我要求也很高，他們所走的每一步都會先經過仔細的沙盤推演。如果他們有心要做一番大事業，肯定會把每個環節想得非常周全，然後竭盡所能地去做到最好。如果在專業知識方面有所不足，他們也樂於虛心請教專家，並努力學習新的技能，讓自己保持在最佳狀態。像這樣一步步朝著設定的目標前進，想不成功都難。

天蠍座

天蠍座的人具有不服輸的性格，不但會在機會來臨時牢牢緊握，遇到挫敗也不會退縮，還會越挫越勇。他們會把每一次的經驗累積起來，然後在心裡立下爭勝的目標。他們不在乎別人批評，也能接受別人的建議，當學習吸收到的範圍愈廣，能掌控的人、事、物也會變得愈多，如果別人做不到他的要求，他就會自己跳下去，甚至找更專業的人來幫忙，不達目的不停止。由於這種頑強的作風，最後終究能闖出一片天。

摩羯座

摩羯座的人天生就是工作狂，踏實又穩重，吃苦當吃補。他們喜怒不形於色，旁人無法看穿他們的心思，其實他們的內心很害怕被人瞧不起，不願被人比下去，所以會拼命努力去成就自己的事業。為了這個目標，他們能忍受別人無法忍受的事，不管花多久時間，也不管會不會犧牲家庭和感情生活。他們會一直堅持到可以證明實力，讓大家看見他發光發熱的樣子為止。

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