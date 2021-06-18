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重感情的四大生肖！朋友相伴、貴人相助的秘訣是…

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

真正把感情看得很重的人，從來不會需要用花言巧語來包裝自己與別人的關係，而是用心去與對方締結真正的情誼。這麼做或許平時看不出效果，但遇到低谷時就會收到朋友的雪中送炭，這可是千金難買喔！科技紫微網今天要來介紹最重感情、得貴人的四大生肖，他們的做人到底有哪些秘訣呢？

　

生肖牛：細心

不善言詞、甚至有時還有點木訥的生肖牛，很難靠嘴甜來取悅別人。事實上，他們是標準的「人暖話不多」，總是細心看待別人的事情，關心父母、體貼家人，對朋友也能義氣相挺，相當可靠穩重。怪不得生肖牛雖然看起來內向，但身邊的知心朋友卻多不勝數呢！

　

生肖蛇：痴心

很願意付出的生肖蛇，對人與人的情感就是有一份特別的痴心。雖然蛇兒常被認為是敏感多疑的人，卻有著「認定後就不願輕易放棄、真心在乎對方」的優點。當他認定你是情人、是朋友時，其實他已放棄了很多事情來站在你這邊，這樣的他，誰還捨得傷害呢？

　

生肖羊：暖心

柔軟厚實的羊毛被，冬天蓋起來特別溫暖，而生肖羊的個性就有如羊毛被一樣讓人覺得溫馨踏實。面對朋友的傾訴，羊兒總能設身處地為對方著想，該老實說、或者該委婉說，他都拿捏得恰到好處。而且你需要他的時候，他都在！

　

生肖豬：貼心

向來樂天開朗的生肖豬，不喜歡吵架，有時候還願意充當朋友間的「和事佬」，盡其所能調解糾紛。他本身即使和家人朋友起了衝突，還是會盡量去想對方的優點，能夠與對方不計前嫌、和好如初，這種大肚能容的性格，讓生肖豬總能獲得貴人助力。

　

我們在重視他人的同時，也要懂得愛護自己、珍惜自己，這樣才有辦法當上別人的貴人。如此一來就能形成正能量的循環，最後這股力量也能轉回來幫助到自己。

　

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