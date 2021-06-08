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哪個星座配偶最好看？摩羯不眼高手低、天蠍外貌重度患者

聯合新聞網 / 安妞星座
圖／pakutaso
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人是情感動物，也是視覺動物，擇偶更需要一面之緣、一見鍾情、見面三分情，不管是外在顏值，還是內在價值，就算是人與人的連結，都是當配偶的條件之一。有些人只想每天看到美的事物，因此選擇有漂亮、英俊臉蛋的伴侶，視為人生的目標，而又有哪幾個星座能因此達成任務，選到好看的配偶呢？

第五名：魔羯座

魔羯座不會是眼高手低、天馬行空愛幻想著另一半是帥哥美女型的人，因為現實派的魔羯會努力增加自己實力，一步步往上爬，讓自己的條件越來越優秀，也因此認為自己值得更好的，挑選伴侶的眼光也隨之提高。喜歡有上進心的潛在股，外貌是標的物的選項之一，人帥真好，人醜性騷擾，基本上是看不上不懂打扮又邋遢的人，因為這太不現實了。

第四名：雙魚座

雙魚座愛幻想，從單身開始就想著另一半的長相是多麼誘人，幻想對方是個擁有完美形象的一個人，本身也無法接愛人變醜，因為雙魚非常重視對方的長相，是個絕對的外貌主義者，對於帥哥美女，基本沒有什麼抵抗力。要雙魚付出自己的心，除非對方女的要足夠漂亮，男的要英俊瀟灑，這樣才能在這愛情中表現得真心真意、捨己為愛人、付出自己的所有。

第三名：牡羊座

牡羊個性很直率，所以挑選對象，只有臉跟身材，才能引起牡羊的興趣，最好的條件是有韓星的外貌、有運動員的體能、有模特兒的身材曲線，光是這三個條件，就能夠若牡羊垂延三尺了，欲罷不能，死心踏地的跟随著。不過也不能說他在乎外表，應該說真性情的個性，習慣從外表來決定是否要探索內在，所以牡羊座的配偶可以進不了廚房，但不能上不了廳房。

第二名：天蠍座

天蠍座徹頭徹尾的在乎外貌，是個重度患者；不帥不嫁、不美不娶，長得不好的，更是愛理不理，只要對方外貌長得好看，個性可以無所謂，所以常看到天蠍座，歷任情侶，其實長得都不差。當看上眼的時候，天蠍就會用各種手段，默默的將他們拐騙到手，他們認為，反正是你情我願，有何不可，而且另一半顏值高，才能燃起天蠍座最在乎的情慾火苗。

第一名：天秤座

天秤座的存在就是為了美，人生就像伸展舞台一樣，展現最亮眼的自己給別人看，雖然行為舉止讓人看不出會以貌取人，但內在的那個秤，有著高標準。會追求公認的帥哥美女，外貌要能帶得出門，內涵也要氣質過人，單純就因為認為自己條件過人，天生帶著高貴優雅、迷人的氣息而來人間，所以覺得自己值得擁有郎才女貌般高顏值的伴侶，體現出高顏值才是成功的不二法門。

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