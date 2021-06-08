前世注定！五大戀人星座組合 牡羊男和她看一眼就知道是「命運之人」

人類到底有沒有前世今生，至今仍是個謎。日本網站「愛カツ」最近就分享一篇文章，認為某些星座的男女組合，特別容易陷入熱戀之中，正可謂「前世就注定好」一般，即使在茫茫人海之中，也總會找到彼此。

第五名 射手座的男性與雙子座的女性

這兩者在初次相遇，馬上就能感受到命中注定。好奇心旺盛的雙子座女性，喜歡在戀愛中追求刺激，與擁有冒險心的射手座男性一拍即合，能夠度過充實又意想不到的每一天。

第四名 處女座的男性與雙魚座的女性

表面知性的處女座男性，其實也有敏感纖細而膽小的一面。然而雙魚座的女性很容易看破這點，並且喜歡上對方。藉由雙魚座女性帶來的療癒感，也能幫助他度過難關。

第三名 金牛座的男性與魔羯座的女性

剛毅木訥的牛座男性，以及善於引導的魔羯座女性，可說是一對各方面都契合的情侶。即使偶有不和，但彼此還是能相互傾聽對方的意見，不只是天作之合，更是能夠互相支援的好伙伴。

第二名 天蠍座的男性與巨蟹座的女性

這兩者都是會為愛全心付出的類型，而因為本能上的相同，很容易就互相吸引在一起了。甚至戀情的進展也相較其他人更為快速，雖然有時會因為嫉妒心而產生猜忌，但終究會認識到自己沒有對方不行。

第一名 牡羊座的男性與獅子座的女性

熱情的牡羊座男性，以及會深深投入戀情的獅子座女性，可說是激情越燒越烈的一對。只是初次看一眼，就很容易對方是自己的「命運之人」，彼此雖然會因為都性情激烈而產生摩擦，但在和好之後，又會比以前更加迷戀對方。