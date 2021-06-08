做什麼工作才會有錢賺？談談財帛宮與官祿宮的不同

「做什麼工作才會有錢賺?」

這個問題看似稀鬆平常，也是在論命或課堂上常被問到的問題。

如果說「工作、錢、感情(親情)」是人生的三大困擾來源，其實有些悲情，偏向負面思考。但如果說「工作、錢、感情(親情)」是支持人生繼續往前的動力，感覺上就好多了。

但是，怎麼說並不重要；不可否認地，工作和錢其實大幅地影響了人生或生活的品質。

從命盤分析的角度來看，也不難觀察到錢財與工作的重要性。命宮、財帛宮與官祿宮在命盤上呈現一個正三角的關係(三個宮位之間各自相隔三個宮位)；在分析格局時也常會出現「XX拱命」的字眼(如日月拱、紫府拱、魁鉞拱)，代表著財帛宮與官祿宮各自有一顆重要的星曜，支撐著命宮的星曜。

因此，也不難想像: 當煞星分別進入財帛宮與官祿宮而形成「煞星拱命」時，意味著工作與錢財相關的挫折不順與麻煩，自然也會影響坐命當事者的人生。

回到那個大哉問的問題 - 「做什麼工作才會有錢賺?」

是要看宮祿宮的星曜嗎? (因為與工作有關)

還是要看財帛宮的星曜? (因為與錢有關)

還是要宮祿宮與財帛宮一起看? (因為與工作和錢都有關)

橋歸橋，路歸路，搞不清楚就會踏上不歸路?

如果用一言以蔽之的態度來分析這個問題，其實答案很簡單，但是也很複雜。

「我工作並不是為了錢!」

的確，有太多的例子可以說明人們工作並不是為了錢；最明顯的例子就是慈善機構、公益團體中不支薪的志工們。

「我不見得一定要工作才會有錢!」

的確，也有許多人聚焦於自身財富的累積，每天在做的事就是讓自己更有錢。

這種涇渭分明的現象，在觀察一個人的身宮時特別明顯。

身宮在官祿宮的人，通常論命的焦點會在工作運勢的順逆、職位的升遷或是工作目標的實現。最經典的例子就是身宮在官祿宮的年輕人想要知道他的目標 - 「經營一個五人左右，每月獲利X百萬的公司」什麼時候可以實現?

「每月獲利X百萬」是他認為一個穩定、成功的公司非常重要的衡量依據。

而身宮在財帛宮的人，論命的焦點通常會放在財富相關的議題上: 有沒有機會或是什麼時候可以達到「財富自由」的目標? 投資什麼會賺錢? 相對來說，他們對工作的內容、本質、順逆情形的關注程度就不及身宮在官祿宮的人來得高。

從宮位所代表的基本意義來看，財官兩宮「橋歸橋，路歸路」的本質差異也非常地明顯。

財帛宮所代表的是: 理財的能力、求財的動力，以及物質享受的程度。

財帛宮內的星曜組合還不錯，代表理財的能力好，求財的慾望強，有錢的機率自然就會比較高(但是並不代表一定會有錢)；那麼有錢之後物質享受的程度提高，也是自然而然、水到渠成的事。(沒錢時吃陽春麵，有錢時吃牛肉麵，不是天經地義的事嗎?)

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由於財帛宮的對宮是福德宮，如果財帛宮內的星曜組合不佳，首當其衝的便是主管精神享受以及情緒的福德宮；每天為了錢的事情傷腦筋或是沒錢，自然就會心情不好、情緒不佳，遑論要有精神享受了。

官祿宮所代表的是: 行業的選擇、事業的順逆與異動、以及與上司之間的關係。

官祿宮內的星曜組合還不錯，代表做的是自己擅長或喜歡的工作，工作事業發展得還不錯，或是與上司之間的相處關係還不錯，在這些情形的加乘下，升官或被委以重任的機率自然就會提升。

官祿宮的對宮是夫妻宮，如果官祿宮內的星曜組合不佳，首當其衝的便是夫妻宮(代表婚姻或感情)。其實八點檔或偶像劇的劇情就已經揭露了這兩宮之間的關聯性: 被女主角放生的男性，通常是遊手好閒、不務正業(官祿宮不佳)；但是缺錢、為錢傷神的男性(財帛宮不佳)卻往往得到女主角的青睞，不是拿出畢生的積蓄來支助，就是洗淨鉛華與男性一起胼手胝足打拼，協助他度過難關。

而財官兩宮極端的組合，更能凸顯兩宮的差異。

財帛宮弱但是官祿宮強的人，代表本身的工作事業規模或影響力大，但是財富的規模卻無法與其事業版圖相提並論。這就有點像是近年來在各新興行業竄起的獨角獸企業(Unicorn)，雖然各個規模驚人，但是它們的獲利表現卻是大家心照不宣、避而不談的議題。

這些人可能是在專業領域或學術圈極具影響力的專家(藝術家)或學者，或是位高權重但是兩袖清風的政府官員；縱使他們在所工作的領域中可以呼風喚雨，但財富始終不是他們生命中常被人提及的亮點。

財帛宮強但是官祿宮弱的人，代表本身的工作事業規模或影響力並不大或並不起眼，但是財富的規模卻遠遠超過事業的規模。

最常見的就是人氣頗旺的小吃店，縱使老闆行事低調，不開分店也不願到處曝光宣傳，但是小店總是座無虛席甚至大排長龍；生意好到已經無法用財源廣進來形容。

殺雞要用牛刀的哲學思維

事業成功的人不一定有錢，有錢的人也不一定要靠著工作所得來累積財富；那麼人們要用什麼樣的心態來平衡支撐人生的兩大支柱呢?

看似簡單的問題，通常不會有一個簡單或是放諸四海皆準的答案。(如果答案很簡單，命理師就沒錢賺了!)

如果我們跳脫既有「錢與工作」的框架來看這個問題，或許會有另一番的體悟。

有些學派認為: 財帛宮代表坐命當事者的價值觀念、取向、和處理的表現，而財富與經濟只是人生諸多價值的一部分。而官祿宮則代表坐命當事者的處事能力、處事風格以及擅長處事哪一方面的事務。

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有些學派則認為: 坐命當事者應該去做財帛宮或官祿宮中化祿(或化權)所依附的主星，它所代表的工作性質。(例如巨門化祿代表律師、老師(講師)、或是業務；天機化祿代表物流或是電腦軟體；破軍化祿代表環保再生)

這兩個看似毫無關聯的說法，從某個角度來看又帶有相互呼應、互為因果的道理。

巨門代表一種獨特、細膩、篤實、可以加以闡述的思維；律師的專業則是將他獨特的見解，透過細膩、篤實的方法向法官(陪審團)闡述，希望最終可以為他所服務(辯護)的對象謀取最大的利益。

老師(講師)的專業則是將他獨特的見解，透過細膩、篤實的方法向學生闡述，希望最終可讓他所教導的學生明瞭知識中的精髓與關鍵。

巨門在財帛宮則代表坐命者認定這種思維是有價值的；巨門在官祿宮則代表坐命者擅長處理這種獨特、細膩、篤實的闡述方法。

而化祿與化權代表作命者的資源(時間、精神、關注、掌控)，意味著他願意潛心學習、打磨與處理相關的能力與事務。既然願意花心力與時間，那麼出類拔萃、能力突出的機率就比較高。

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巨門化祿(化權)在財帛宮就意味著坐命者認定"巨門的思維"是可以產生價值的，並願意在”巨門產生的價值”上投入資源、努力耕耘。

巨門化祿(化權)在官祿宮則意味著坐命者擅長以"巨門的思維"處理事情，並且願意在"巨門的思維"投入資源，用"巨門的思維"產生專業或獨特性。

無論是價值或是專業，坐命者都有可能因為"巨門的思維"獲得報酬，甚至累積財富。(用白話文來說，就是"做巨門的工作才會有錢賺"!)

破軍則代表破壞(否則就不叫"破"軍)，也代表與眾不同(創新)；廣義來說，破軍也代表"先破壞再建設"的意涵。

破軍化祿代表環保再生，也符合這種"先破壞(使用)再建設"的邏輯；而破壞性創新(Disruptive Innovation)，更是破軍化祿可以深入著墨的議題。

在命理的分析中，天機則代表一種流動的意象。在論命的實例中，天機在官祿宮的坐命者，受到職場趨勢及潮流與自身興趣的帶動下，在十數年間分別從事三種看似截然不同的工作。

第一份工作是在物流業，工作的重點是貨品、商品的進貨與出貨；第二份工作則是金融分析師(CFA，Chartered Financial Analyst)；第三份工作則是數據分析師(Data Analyst)。

這三份看來「很跳Tone」的工作，其實是坐命者工作取向的雷達一直牢牢地鎖定天機「流動」的本質: 物流、金流與資訊流。

換個問法: 「有錢賺的事(有時不見得是一份工作)你一定會想做嗎?」

瞭解工作和財富的本質與意義後，或許就不會再糾結了!

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