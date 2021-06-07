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唐綺陽星座運勢週報：獅子座成焦點人物 4星座桃花注意

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報6/7-6/13】

重要星象：火星在巨蟹衝刺，火星進獅子，土天四分，水逆期間，木星進入陰影期，雙子新月，日海逐漸四分相。

火星在巨蟹衝刺，影響心情與內在安全感，要注意用火、用電的安全，易有爭吵、關係受到挑戰，要多些體諒與包容。火星進獅子，獅子座成為焦點人物。土、天四分，過去疏於規範之處，問題將會出現。水逆期間，要多注意與人之間的溝通。木星進入陰影期，漩渦般的氛圍，有減緩趨勢，應把握時機加強防護措施，持續地繃緊神經。雙子星月，關注學校應對措施。日、海逐漸四分相，慈善、小動物、弱勢族群等成為討論焦點，身心靈能量較為活躍，提升精神層次，慎防詐騙行為。

工作注意：雙子、處女、魔羯、雙魚

雙子：臨時任務多，充滿驚險刺激

處女：面對狀況出現，能給出好點子

魔羯：創新很重要，多做嘗試能有幫助

雙魚：容易遇到唱反調的人

桃花注意：金牛、巨蟹、天秤、射手

金牛：感到不滿別憋著，要提出來溝通

巨蟹：避免小失誤，或言語上的疏忽

天秤：發現分歧之處，平常心來從長計議

射手：桃花問題，與自己的表現有關

財運注意：白羊、天蠍

白羊：主動關注理財資訊，別太被動

天蠍：適合做理財規劃，有努力就有收穫

健康注意：獅子、水瓶

獅子：避免過勞，保持飲食與作息規律

水瓶：多提升免疫力，防範疾病的傳染

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

火星 星座運勢 理財 木星 唐綺陽 每週星座運勢

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