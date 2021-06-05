疫情什麼時候能舒緩？命理師謝沅瑾曝「關鍵時間點」

新冠肺炎疫情嚴峻，每天約有300例以上的確診病例，全台進入三級警戒，民眾也減少外出配合防疫，大家都希望疫情能快點趨緩，對此，命理師謝沅瑾也預言，疫情將會於農曆五月過完後才能舒緩，關鍵時間點為「農曆四、五月」。

謝沅瑾曾在2020年底預言2021年將是疫情發展期間，在古書「黃帝地母經」的2021辛丑年提到「人民漸蘇息，六畜瘴逡巡」，古人說的疫瘴就是瘟疫，要特別小心與動物有關的疫情，謝沅瑾2019年預言2020年會爆發瘟疫，非動物而是人的瘟疫。

謝沅瑾這次再度預言，他認為疫情要在農曆五月過完後才會趨緩，因此農曆四、五月是關鍵，他也進一步說「疫情舒緩並非解套」，他表示解套至少還要1、2年，沒有這麼快，即使疫苗完成，病毒也沒這麼容易解決。

謝沅瑾也在臉書提醒大家，還是要落實戴口罩、勤洗手，避免外出、避免群聚以及保持社交距離等防疫原則，另外心態調整也非常重要，保持愉快，負面能量就比較不會接近。