小孟塔羅：快被逼瘋了？下半年要注意什麼才不會有衰事

歇後語：「屋漏偏逢連夜雨，船破又遇頂頭風。」，衰事往往是接二連三發生，如同骨牌效應一發不可收拾。因此人想去廟宇抽籤或算命，不外乎想要趨吉避凶，畢竟千金難買早知道，能大事化小、小事化無就太好了。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年要注意什麼才不會有衰事？

請憑直覺選擇一張牌。

A：要能共體時艱(世界牌正位)

牌面有一位在天空跳舞的女神，四周有代表固定星座的代表物。

這張牌表示在今年下半年，你會處在痛苦的狀況中，但仍需要努力維持現況。例如：你的工作壓力非常大，平時要處理許多事物，也許部門人力缺乏不夠，但在這個艱難的時間，請你務必需要堅持下去。小孟老師在此提醒你，雖然你會感受到不平衡，但逃避反而會到更糟的地方。

B：別成為爛好人(錢幣一正位)

牌面有一隻手從雲朵中伸出，手心拱著一枚大大的金幣。

這張牌表示在今年下半年，你在幫助他人的狀態下，可能會犧牲到自己的權益。例如：你朋友心情不好找你哭訴，也許不管幾點鐘打電話給你，抑或希望你要過去陪他聊聊，但卻影響到你自己的事物。小孟老師在此提醒你，請你用婉轉的方式拒絕，把自己照顧好才能顧及他人。

C：在壓力下成長(權杖一正位)

牌中有一隻手從雲朵中伸出，手握著一根充滿生命力的權杖。

這張牌表示在今年下半年，你會被上層或長輩要求，他們希望你能熱忱投入並達標。被上層看重你心裡是開心的，但你會擔心自己會表現不好，或擔憂沒有足夠的資源運用。小孟老師在此提醒你，天將降大任於斯人也，必先苦其心志...等等，當你能夠動心忍性，便能增益其所不能。

D：化悲憤為力量(太陽牌正位)

牌面拿著紅色旗幟的小孩，騎乘在一匹白馬的上方。

這張牌表示在今年下半年，會發生一些讓你感到痛苦的事，但此時你會有二個選擇，一個是鬱鬱寡歡而關上心門，另一個則在挫敗中學到東西。當然這無法一蹴可及，需要一定時間的歷練。小孟老師在此提醒你，其實每個挫敗都是考驗，當你學會了裡頭的智慧，將不會被相同的事情傷害。

E：別受情緒擺布(聖杯一正位)

牌中有一隻手從雲朵中伸出，杯中的水不斷向外湧出。

這張牌表示在今年下半年，你很容易受到情緒的影響，而此時可能會有不當的言行，除了會把事情愈弄愈糟外，日後會因而感到後悔莫及。因此當情緒上來時不要做決定，最好離開當下讓自己冷卻。小孟老師在此提醒你，當你回想過去很氣的事情時，會發現已變得不那麼重要了。