殺破狼周運勢／獅子戀情失控破局 射手偏財運佳可試手氣

白羊座：

整體運勢

家宅運佳，金星脫離不良相位，同時火星離開家宅宮位，會有很多時間待在家中，有許多時間可以整頓居家環境。家人對你較為體貼，在經濟或是生活上給予你很多援助。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到冥王星影響，對於自己的前途與未來充滿不安，兩個人相處的摩擦變多了。談職場戀愛的白羊座，因為無法進入職場工作，無法見到喜歡的人，感覺寂寞。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到火星影響，工作領域中的同事，有的放棄，有的離職，剩你一個人孤軍奮戰，甚至需要在與世隔絕的環境下工作，對於未來失去信心。

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，水星又在交通宮位退行，交通工具故障頻頻，可能快要報廢了。當心交通事故與行車糾紛，容易被開罰單，某些白羊座的行動會受到限制，許多事情不能隨心所欲地去辦，感到十分不方便。

金牛座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的金星脫離不良相位的影響，同時火星也離開學習宮位，需要參加各種資格認證與大小考試的金牛座，成績會超乎預期的好。還是學生的金牛座，不需到校點名，以線上課程來學習，感覺比較輕鬆。

感情運方面，在命宮的天王星與溝通宮位的金星有良好連結，與喜歡的人有許多交流、說話的機會，對彼此的瞭解會更進一步。單身的金牛座會透過線上的社團認識志同道合的新朋友，會邂逅到你心目中的天菜。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，因為突發事件，工作會暫時停頓下來，有些訂單甚至被迫取消，某些金牛座則是在紛亂的時期堅守在崗位，處理各種突發狀況，但你也已經快撐不下去了。

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，與在金錢宮位退行的水星合相，薪資遲發，甚至會面臨無法發放的窘境，手上的積蓄快要見底，必須得咬牙苦撐一段時間。某些金牛座甚至被迫放無薪假，對於經濟狀況十分焦慮。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，與退行的水星合相，同時在志業宮位的木星脫離不良相位影響，會回鍋到過去曾待過的單位或機構工作，不過有一堆爛攤子要收拾。某些雙子座職場人事異動，會暫時需要代理主管的職務。

金錢運佳，在金錢宮位的金星相位良好，同時火星離開金錢宮位，會因為工作的性質獲得補助，荷包久旱逢甘霖。此時可向老闆斡旋薪資待遇，或是因著職務的異動，薪資獲得調整。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在命宮，與逆行的水星呈現合相，要特別留意病毒感染的問題，嚴重的話會導致心肺功能受損。某些雙子座的舊疾復發，需要長期復健與治療。

交通運方面，火星進入交通宮位，受到冥王星影響，注意交通安全。即便搭乘大眾運輸工具，也要當心乘車時因重心不穩，造成身體損傷；開車也容易與人發生行車糾紛，甚至要尋求法律途徑釐清責任。被開罰單的機率也比較高。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的木星脫離不良相位的影響，以線上學習的方式在家中上課，比到學校上課有效率。正要升學的巨蟹座，大考時間延後，會有更充裕的時間準備應試。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星持續受到火星影響，兩人會因為價值觀的落差發生爭執，或是因為經濟出現危機，雙方有些不愉快。不要太執著物質慾望，心靈會感到貧窮。

工作運方面，月蝕能量持續影響工作宮位，職務會因人事異動而有所調整，目前整個工作領域風聲鶴唳，有些同事會因此離職或被資遣，使你心中惴惴不安。某些巨蟹座則是身心靈都呈現疲乏的狀態，會想休長假休息一陣子。

健康運方面，水星在心靈宮位退行，與日蝕合相，生活上的精神壓力較大，許多事情似乎都不盡人意，使得你夜不能寐，睡眠品質很差。精神壓力也很大，會是心理疾病好發的時期。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，進入財務宮位的木星脫離不良相位影響，會收到一筆補償性的資金，生活暫時無虞。有投資習慣的獅子座，這段時間持有的標的紛紛看漲，會選在相對高點，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星相位不良，同時戀愛宮位受到月蝕能量影響，相愛容易相處難，長期累積下來的壞脾氣與壞習慣，會逼走重要的人，原本快要開花結果的戀情，容易因為你的失控而破局。

工作運方面，火星進入命宮，受到工作宮位的冥王星影響，許多同事無法到職場辦公，只有你與少數人留守，負擔也跟著加重，工作量又多又雜，常常需要熬夜加班。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，與日蝕呈現合相，道不同不相為謀，會決定脫離一些社群團體，與某些人斷絕往來。某些獅子座會得知某個很久不見的朋友離世，讓你十分感傷。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，同時火星離開人際關係宮位，這段時間人緣極佳，會收到來自各方朋友贈送的禮物，同時會收到許多朋友結婚的喜訊。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，並與日蝕合相，職務面臨異動，會被調去不太熟悉的領域，許多事務不斷來回修正，工作使用的器材也常出狀況。某些處女座會因此引咎辭職，或是被資遣。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到火星影響，喜歡的人會被橫刀奪愛，不論怎麼挽留，都無法將對方追回，甚至會被當成恐怖情人對待。某些處女座的小孩或寵物情緒不佳，會做出令你震驚的事情。

健康運方面，火星進入心靈宮位，對許多事情容易感到莫名焦慮，睡眠也會受到影響，此時會是心理疾病好發的時期。土星在健康宮位退行，某些慢性疾病要花很長的時間復健，每天都處在不太舒適的狀態。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，在工作宮位的木星亦脫離不良相位的影響，會因禍得福，接管一個重要的職務，成為工作領域重要的領導者。某些天秤座在此時轉換跑道，進入一個大型的組織，薪資待遇也非常好。

健康運方面，在健康宮位的木星脫離不良相位的影響，會有較多的時間注意飲食以及運動，塑身會有成效。不過如果是比較懶惰的天秤座，代謝狀況會更差，容易發福。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星持續受到天王星影響，愛得轟轟烈烈，但不一定就能感動到對方，去掉玫瑰色眼鏡後，會發現對方是個渣男（女）。某些天秤座的寵物或小孩的身體健康會令你擔憂，自己的身體也會受影響。

人際關係方面，進入人際關係宮位的火星受到冥王星影響，已經受不了某些鄰居不尊重他人的行為，會在此時豁出去跟對方吵架理論。某些天秤座的親戚朋友行徑過於偏激，讓你待在家都感到害怕。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，金星在學業宮位行進，暫時在家遠距上課，某些重要的考試延後舉行，多出許多屬於自己的時間，想玩就玩，想睡就睡，課業壓力輕鬆許多。某些天蠍座有充裕的時間趕報告，做期末作業，可因此表現得更完美。

感情運方面，木星持續在戀愛宮位行進，桃花運旺盛，會有許多人對你表示好感。情感關係穩定的天蠍座，懷孕的機率較高，但你對於是否該在此時迎接這個小生命有些猶豫。某些天蠍座則是會被毛小孩收編。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在財務宮位逆行，並與日蝕合相，當心掉錢包，或是遇到手段高竿的詐騙手法，財務損失難以估計。有投資習慣的天蠍座，這段時間不要炒短線，可能因此負債累累。

工作運方面，火星進入志業宮位，暫時需要接管一個需要到處奔波的職務，每天都很累，但這個工作卻非你莫屬，無人可取代。某些天蠍座對於沒效率的程序感到不耐煩，常常發脾氣罵人。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，同時火星離開了財務宮位，偏財運佳，不妨買張彩券試試手氣。某些射手座則是會收到一筆額外的補助，經濟壓力有所舒緩。有投資習慣的射手座，短線操作得宜，可因此獲利。

家宅運方面，進入家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，想要買房或是正要搬家的射手座，會找到理想的物件，不過價錢有點貴，若能花點時間斡旋，可談到理想的價格。某些射手座會因為買賣房地產而有大筆的獲利。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與日蝕呈現合相，老是逃避問題的壞毛病又犯了，這會使戀人對你感到失望，甚至放棄這段愛戀。某些射手座會試圖與舊情人復合，但存在兩人之間的老問題總是無法解決。

工作運方面，在工作宮位的天王星持續受到土星的影響，必須要應付許多突發事件，每天疲於在外奔命，甚至會影響到你通勤與交通的安全，卻又不得不出門工作，在職場時時都過得戰戰兢兢。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，進入學習宮位的木星脫離不良相位的影響，還是學生的摩羯座，目前在家自習，會覺得比每天到校上課來得輕鬆。大考延期了，使你有更充分的時間準備應試。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，同時火星本週會離開感情宮位，情侶之間有些不愉快，喜歡的人會盡一切的力量彌補。先前虧待你的問題不要放在心上，馬上又能恢復往日的甜蜜。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在工作宮位退行，並與日蝕呈現合相，這段時間不要做重要的決策，最後的結果往往都會超乎你預期之外，某些摩羯座因為執行工作失誤連連，必須負起責任引咎辭職，或是調離目前的職務。

健康運方面，水星在健康宮位退行，與日蝕合相，免疫系統下降，很容易感染病毒，心肺功能衰退，這段時間要特別注意防疫。火星進入疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，這段時間要特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，火星又在本週離開工作宮位，會因為一些因素，必須待在家中辦公，感覺比每天通勤上班輕鬆許多。某些水瓶座會暫時歇業在家，多出許多閒暇的時間，做自己平常想好好做的事情。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會因禍得福，獲得一筆賠償金，這些錢可讓你無憂無慮過一段輕鬆的日子。某些水瓶座則會因為經營副業有所成效，收入增加。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，受到冥王星影響，發現喜歡的人有些不能說的秘密隱瞞，但自己也逾越了對方的隱私，感覺啞巴吃黃蓮。日蝕發生在戀愛宮位，與逆行的水星合相，某些水瓶座與前情人糾纏不清，剪不斷，理還亂。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星持續受到土星影響，會因為某些因素而困在外地，不能回家，很多事情十分不便。某些水瓶座的家人生病需要照顧，但你也自顧不暇了。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，火星也離開了戀愛宮位，與喜歡的人言歸於好，雙方感情回溫。單身的雙魚座則會被有好感的人告白，雙方很快陷入戀情。某些雙魚座則是會迷戀偶像與追劇，過著醉生夢死的生活。

工作運方面，在命宮的木星脫離不良相位的影響，在工作領域中變得討喜，成為當紅炸子雞，工作量不減反增。某些雙魚座在這段時間發展副業，異軍突起，發現自己還有新的才能可以賺錢。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，同事或朋友做事情的方式過於偏執，怎麼勸都不聽，會封鎖對方，不想再管閒事。某些雙魚座發出的訊息被已讀不回，會疑慮自己哪裡惹惱別人了。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，與日蝕合相，和家人溝通不良，甚至氣到離家出走。這段時間請注意男性家庭成員的身體健康與人身安全。某些雙魚座則是租約到期，短時間內必須找時間搬家，找新居的過程卻不太順利。

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