當心渣男！「星座+血型」這五種組合最容易遇人不淑

每個人都想在有個另一半，但要是運氣不好，就會碰到糟糕的對象。日本網站「愛カツ」近日就以星座與血型，分析出五種最容易碰上渣男的組合，在情場世界可要多多留意。

第五名 金牛座+B型

金牛座+B型的女性用情很深，為了討對方的歡心，幾乎什麼事都願意去做。所以容易被渣男欺騙、利用，腳踏多條船。千萬不要一相情願地認為「只要他肯愛我就好了」，好好保持理性思考為上。

第四名 獅子座+O型

獅子座+O型的女性很容易被吃軟飯的男性看上。這類女性很容易誤會對方有才華，敢於追夢，為此願意犧牲奉獻，到頭來賺的卻全被男生玩個精光。記住在狀況惡化之前，先提起勇氣指責對方的怠惰吧。

第三名 天蠍座+AB型

天蠍座+AB型的女性有著獨特的品味，交往對象不一定要有錢或很帥，但一定要有一項吸引人的特長。然而，許多擁有獨特長才的男性，個性上卻也是異常的難搞。如果把對方當成「特別的人」而一直遷就，最後恐怕會難以挽回。

第二名 摩羯座+B型

摩羯座+B型的女性總是容易和大剌剌的男性在一起。在被這類男性的熱情吸引的同時，卻也不知不覺接受了對方言語甚至肢體上的暴力，讓感情路走得相當辛苦。比起自己來，還是多跟別人商討判斷，防止對方的行為太超過了。

第一名 天秤座+B型

天秤座+B型的女性容易結交到會限制自己的男性。由於誠實且單純的性格，使得一舉一動都掌握在男方的手上，而進一步的遭到束縛。為了避免狀況惡化，「我不喜歡這樣」一定要盡早說出口才行。