底迪最愛的「星座+血型」TOP5 溫柔又帥氣的她最吸引人

青菜蘿蔔各有所好，每個人挑選對象的眼光不同。有些人喜歡比自己更成熟的，也有人對年輕小伙子更為偏愛。日本網站「愛カツ」就以星座與血型，分析哪幾個組合，容易受到比自己年輕的小鮮肉青睞。

第五名 水瓶座+AB型的女性

水瓶座+AB型的女性即使不刻意，仍能散發出一種個人獨有的氣質與魅力。在與人容易親近的同時，又會不經意流露出性感的一面，雖然自己未必察覺，但對男性而言可是極具魅力，非常容易受到吸引的。

第四名 獅子座+A型的女性

獅子座+A型的女性說話率直不遮掩，而且樂於幫助別人，就像一個溫柔的大姐姐一樣，再男女之間都有很高的人氣。這樣的性格，相當受到個性認真的男性青睞，可是有不少粉絲仰慕著。

第三名 巨蟹座+O型的女性

巨蟹座+O刑的女性懂得抓訣竅，做事有效率。對於很多事物不會鑽牛角尖，也很能坦然接受他人的話語，因而贏得對相男性的好感。藉由一次次的交談，好感度自然累積得越來越高。

第二名 天蠍座+AB型的女性

天蠍座+AB型的女性溫柔婉約，雖然看似是個不強求的人，但其實心底對一些事情抱有堅持，有著不輕言放棄的任性。容易在不知不覺間擄獲男人的內心，成為被追求的存在。

第一名 天秤座+A型的女性

天秤座+A型的女性同時擁有溫柔、帥氣以及優雅的特質。懂得如何在清楚表達自我的同時，又讓男性感到舒適。一雙眼經看似可愛，其實有著能看透男人的內心，以及成熟的包容胸襟，讓年輕男性也成為囊中之物。