財運風水關鍵就看「玄關」！鏡子如何擺有玄機 這些東西千萬別放

錢不是萬能的，但不會有人嫌錢太多，哪怕只有一點點，誰都希望自己財運亨通。日本運勢專家飯田道子近日就在媒體「All About」撰文，指出如何靠改變家中風水，來改善運氣和財運。

飯田指出，風水的一大重點就在玄關。玄關不只是大家頻繁進出的地方，更是運氣出入的重要場合。很多人習慣在玄關擺一面鏡子，方便出門確認服裝儀容。然而，鏡子放在玄關到底是能招來好運，還是會帶來厄運，這兩種說法在風水圈都曾有過。

飯田說明，其實鏡子有除厄避邪的功效，分類上確實是開運的道具，問題在於「怎麼擺放」。如果把鏡子擺在玄關正面，那就會有將好運反彈的負面效果，因此不建議這麼做。鏡子最好是擺在左右側的牆壁，或者鞋櫃的上方，而且需盡量避免在進入玄關的瞬間會被照到臉的角度。且比起四方形的鏡子，圓形或八角形的鏡子功效更好。

再來，有些人會在倒垃圾之前，先把垃圾袋集中到門口放好，想說這樣比較方便。但是玄關是個運氣出入的場所，因此即使只是暫時的，都不應該把垃圾放置在玄關。其他例如把剪刀或刀片類的東西，或者濕掉的雨具及鞋子類東西沒晾乾就直接放置在玄關，都會造成運氣、財運的下降，因此需要多加留意。