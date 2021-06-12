每日星座運勢／獅子開發財源好日子 愛情特別順利

2021-06-12

牡羊座

心情好，桃花自然來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

事業運：★★★★★

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

財運：★★★★☆

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00香檳金

開運方位：正西方向

金牛座

擅於發現生活中的亮點。

整體運：★★★★★

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

財運：★★★★★

今日在人際投資上應大方，太過小氣會阻擋不少財路。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00玉髓紅

開運方位：正南方向

雙子座

慾望如火燎原般蔓延。

整體運：★★★★★

戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

愛情運：★★★★☆

伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。

事業運：★★★★☆

容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。

財運：★★★★☆

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00香吉士黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

行動力十足。

整體運：★★★☆☆

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

愛情運：★★☆☆☆

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

財運：★★★★☆

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00金桔綠

開運方位：正北方向

處女座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

事業運：★★★★☆

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

財運：★★★★☆

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00湖水綠

開運方位：正北方向

天秤座

多聽聽他的聲音。

整體運：★★★★☆

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

財運：★★★★☆

錢財來得快，積蓄會越來越多。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00墨玉綠

開運方位：正南方向

天蠍座

能快樂享受生活，很愜意的一天。

整體運：★★★★☆

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

愛情運：★★★★☆

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

財運：★★★★☆

留意市場動態，把握商機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：正北方向

射手座

驚喜連連。

整體運：★★★☆☆

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

愛情運：★★☆☆☆

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

事業運：★★☆☆☆

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

財運：★★★★☆

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00辣椒紅

開運方位：正西方向

摩羯座

開朗的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！

事業運：★★★☆☆

正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。

財運：★★☆☆☆

求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00祖母綠

開運方位：正南方向

水瓶座

凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

整體運：★★★☆☆

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

愛情運：★★★★☆

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

事業運：★★★☆☆

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

財運：★★★☆☆

心能平靜者，方能有不錯的進財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00古銅青

開運方位：東南方向

雙魚座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

事業運：★★★★★

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

財運：★★★★☆

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅

開運方位：正南方向





