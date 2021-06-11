每日星座運勢／天蠍積極態度助好運 有誤會講清楚

2021-06-11

牡羊座

多與好友聯繫，可增進感情。

整體運：★★☆☆☆

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

愛情運：★★☆☆☆

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

事業運：★★☆☆☆

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

財運：★★★☆☆

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00石榴紅

開運方位：正西方向

金牛座

在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

愛情運：★★☆☆☆

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

事業運：★★☆☆☆

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

財運：★★★★☆

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00象牙白

開運方位：正東方向

雙子座

調整心情是今天的重頭戲。

整體運：★★★☆☆

愛情無風也無浪，正好為你騰出許多休息時間，適合做些自己喜歡的事情來調整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立、不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作，可激發你的熱情與行動力。

財運：★★★☆☆

對財務評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金

開運方位：正北方向

巨蟹座

首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

整體運：★★★☆☆

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

愛情運：★★★★☆

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

財運：★★☆☆☆

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00芒果黃

開運方位：正北方向

獅子座

敢於表達，切忌忍氣吞聲。

整體運：★★☆☆☆

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

事業運：★★☆☆☆

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

財運：★★★☆☆

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00珍珠白

開運方位：正西方向

處女座

整體運氣依然很好。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人彼此明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受到的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有無心工作的傾向，多是硬著頭皮把一天的工作任務完成。

財運：★★★☆☆

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一點喲！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

天秤座

與人合作易產生意見分歧。

整體運：★☆☆☆☆

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

財運：★★☆☆☆

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

積極的態度是你好運的原動力。

整體運：★★★★★

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！

財運：★★★★★

哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

射手座

工作上易突顯才能，是個快樂的日子。

整體運：★★★★☆

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，宜各自為政，埋首在個人的工作上會更好。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉之事。

財運：★★★☆☆

正財運。想要得財，就要積極去做。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀

開運方位：正南方向

摩羯座

今天財運較低，入市須謹慎。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

愛情運：★★☆☆☆

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

事業運：★★☆☆☆

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

財運：★★★☆☆

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00竹葉青

開運方位：正東方向

水瓶座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

事業運：★★☆☆☆

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，控制開銷。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00和闐玉白

開運方位：西南方向

雙魚座

愛情運突顯，積極工作的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。

愛情運：★★★★★

談情說愛順利的一天，不妨說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

事業運：★★★★☆

頭腦更加清醒，說話、做事都能摒除自己的偏見和固執，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天。金錢問題上宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00珠貝白

開運方位：東南方向





