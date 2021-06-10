每日星座運勢／雙子改變為全新開始 財運超旺之日

2021-06-10

牡羊座

易與人起爭執。

整體運：★★☆☆☆

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

財運：★★★☆☆

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00深茄紫

開運方位：西北方向

金牛座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

愛情運：★★☆☆☆

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★☆☆☆☆

花錢慾望強烈，有負債超前消費的傾向，要控制消費額度減低風險。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00薔薇粉

開運方位：正北方向

雙子座

改變，只為全新的開始。

整體運：★★★★★

事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾經相互糾纏、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新希望，找到新的相處模式；投資運佳，可試著去認識新興投資產品。

愛情運：★★★★★

單身者戀愛慾望強烈，有機會遇到喜歡的對象。有伴侶者溝通無礙，有利化解歧見。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉點，免得同事受不了！

財運：★★★★★

財運超旺之日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物、禮金等等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關係。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00深茄紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

時間觀念有待加強。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

財運：★★★★☆

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00深茄紫

開運方位：正西方向

獅子座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。

事業運：★★★☆☆

無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

財運：★★☆☆☆

對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：東北方向

處女座

做自己感興趣的事會很愉快。

整體運：★★★☆☆

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★☆☆

會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

財運：★★★☆☆

好好休息，身體健康是最大的財富。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00脆梅青

開運方位：東南方向

天秤座

顧好眼前，活在當下。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有利示愛的日子，單身者遇到心動的對象可大膽表白，易獲得正面回應；有伴侶者感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

工作機會當中隱藏著危險，宜三思而後行。別急著爭功，多觀察。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的波動來調整自己的應對措施。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00寶石藍

開運方位：西北方向

天蠍座

不積跬步，無以致千里。

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★★★★★

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00萊姆黃

開運方位：正東方向

射手座

頭腦靈活，有利思考。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

摩羯座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

財運：★★☆☆☆

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00葡萄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

積極爭取，才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

愛情運：★★★★☆

表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。

財運：★★★★☆

合理運用錢財，才能夠進財有道。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00冷泉藍

開運方位：正北方向

雙魚座

工作並不輕鬆，精神壓力較大。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小覷。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

愛情運：★★★☆☆

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

事業運：★★★☆☆

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00芥末黃

開運方位：西北方向





