每日星座運勢／處女面對機會和挑戰 可別猶豫不決

2021-06-9

牡羊座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶怎麼辦？有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

財運：★★★☆☆

應理性消費，別隨意揮霍。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

金牛座

只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00白鋼銀

開運方位：正西方向

雙子座

稍做改變就會有不錯的收獲。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時帶有強烈的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

注意化解壓力，切勿自我壓抑。

整體運：★☆☆☆☆

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★☆☆☆☆

今天EQ比較低，容易跟伴侶吵架、拌嘴，而且互不相讓，小心感情疏離。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心、費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，比如股票、賭博等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

獅子座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

財運：★★☆☆☆

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00香檳金

開運方位：東北方向

處女座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

愛情運：★★★★☆

單身者夢寐以求的戀愛可望降臨，易產生心動、浪漫的感覺；有伴侶者易感甜蜜。

事業運：★★★★☆

面對機會和挑戰時，可別猶豫不決，你的對手正等著乘虛而入呢！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆地犒賞自己，享受一番！財富的獲得，需要費點腦力與心力。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00青金石藍

開運方位：正西方向

天秤座

借助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

事業運：★★★★☆

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

財運：★★★★☆

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00硃砂紅

開運方位：正北方向

天蠍座

貪玩的一天。

整體運：★★★☆☆

今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支哦！

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將悄然降臨！

事業運：★★★☆☆

需要你處理的事情大多都比較繁瑣，因此工作時要特別細心，否則很容易因為某個小問題而影響全局。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，以免惹來一身腥。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00金桔綠

開運方位：正東方向

射手座

才藝彰顯，易受關注。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

事業運：★★★★☆

工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。

財運：★★★☆☆

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

摩羯座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，不妨多製造浪漫情境。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必冷靜下來，不然容易發飆喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定。金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00臘梅白

開運方位：正西方向

水瓶座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

事業運：★★★☆☆

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

財運：★★★☆☆

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00翡翠綠

開運方位：西北方向

雙魚座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00葡萄紫

開運方位：西北方向





