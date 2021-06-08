每日星座運勢／金牛冤家宜解不宜結 股票見好就收
2021-06-8
牡羊座
積極主動一些才有機會扭轉運勢。
整體運：★★☆☆☆
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
愛情運：★★★☆☆
單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。
事業運：★★☆☆☆
壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。
財運：★★☆☆☆
購物前做好預算，以免透支。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00燻鮭紅
開運方位：正東方向
金牛座
冤家宜解不宜結。
整體運：★★★★★
陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。
愛情運：★★★★☆
只要在外形及心靈層面，願意嘗試新的改變，就有機會遇到好桃花。
事業運：★★★★★
事業運很不錯，在工作上有表現的機會，而且最好從最有興趣的事務著手。
財運：★★★★☆
財運還不錯，有小額的暗財、偏財運。對股票族來說是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠
開運方位：正南方向
雙子座
親切對人。
整體運：★☆☆☆☆
對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。
愛情運：★★☆☆☆
工作忙碌讓你分身乏術，無心顧及感情，但能得到另一半的理解，內心頗感欣慰。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。
財運：★☆☆☆☆
破財日，有金錢耗損的跡象，易惹來錢財是非，避免與人有太多錢財往來。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
精神飽滿的一天，做事相當有自信。
整體運：★★★★☆
與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。
愛情運：★★★★★
有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。
財運：★★★★☆
財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅
開運方位：西北方向
獅子座
失去的不見得就是最好的。
整體運：★★★☆☆
愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。
愛情運：★★☆☆☆
今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。
事業運：★★★☆☆
人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。
財運：★★★☆☆
如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00雪花銀
開運方位：東北方向
處女座
今天適合行動，要在變動中求發展。
整體運：★★★★☆
今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。
愛情運：★★★★☆
身邊有很多異性主動關心你，單身者眼光別太高，多留意身邊的異性朋友，就能有新發現。
事業運：★★★★☆
雖然要比平日忙碌許多，但感覺很充實，內心也有了期望。
財運：★★★☆☆
今天你的賭運一般，對於賭友的話既不全信，也非完全不信，你能細心推敲看似胡扯的話，並摸清底細。你若發揮這方面的優勢，定能取勝！
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00金桔綠
開運方位：正北方向
天秤座
人際關係和諧，易得異性助力。
整體運：★★★☆☆
在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。
愛情運：★★★☆☆
愛情桃花開，但愛情來得急、也去得快，單身者應把握好自己的感情機遇。
事業運：★★★☆☆
有很好的想法或方案，不過你的主見還不夠，容易受他人想法左右，以致可能放棄原本的不錯想法或方案。
財運：★★★☆☆
眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00淺海藍
開運方位：正東方向
天蠍座
能量的累積要靠休息。
整體運：★★★★☆
今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。
愛情運：★★★★☆
單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。
財運：★★★★☆
有機會從異性手中獲得周轉金。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00金桔綠
開運方位：正西方向
射手座
感情困惑重重。
整體運：★★☆☆☆
對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。
愛情運：★★☆☆☆
容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！
事業運：★★★☆☆
很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。
財運：★★☆☆☆
勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-09:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
摩羯座
情緒比較壓抑。
整體運：★★★☆☆
心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。
愛情運：★★★☆☆
夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。
事業運：★★☆☆☆
判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。
財運：★★★★☆
金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00脆梅青
開運方位：正北方向
水瓶座
多關心家人。
整體運：★★★☆☆
已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。
愛情運：★★★★☆
愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。
財運：★★☆☆☆
外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-23:00秋葵綠
開運方位：東北方向
雙魚座
認真做事，真誠待人。
整體運：★★☆☆☆
戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。
事業運：★★★☆☆
比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。
財運：★★☆☆☆
有錢別太外露，小心破財！
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：04:00-06:00淺海藍
開運方位：東南方向
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