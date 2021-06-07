每日星座運勢／牡羊財旺投資好時機 單身適合約會
2021-06-7
牡羊座
充滿幹勁，積極上進。
整體運：★★★★★
今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。
愛情運：★★★★☆
今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！
財運：★★★★★
財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-14:00遠洋藍
開運方位：正南方向
金牛座
自信使你變得更有魅力。
整體運：★★★☆☆
難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。
愛情運：★★☆☆☆
不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。
事業運：★★★☆☆
運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
財運：★★★★☆
財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-13:00翡翠綠
開運方位：西北方向
雙子座
平靜安穩的一天。
整體運：★★★★☆
工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，當個傾聽者才更受歡迎。
事業運：★★★☆☆
想要推行新計劃，過程會比較艱辛，別急於一時，宜放慢腳步慢慢推進。
財運：★★★★☆
業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
處理好人際關係是今天的重點。
整體運：★★☆☆☆
上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。
愛情運：★★☆☆☆
單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！
事業運：★★☆☆☆
運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。
財運：★★★☆☆
開源能力不強，操勞奔波中生財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：18:00-20:00祖母綠
開運方位：東南方向
獅子座
工作忙碌，無暇顧及感情。
整體運：★★★★☆
工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。
愛情運：★★★☆☆
感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。
事業運：★★★★☆
運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。
財運：★★★★☆
多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00芙蓉晶粉
開運方位：東北方向
處女座
釋放下感情的壓力。
整體運：★★★☆☆
兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。
愛情運：★★★★☆
可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！
事業運：★★☆☆☆
要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。
財運：★★☆☆☆
今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀
開運方位：西北方向
天秤座
低調處理更有利於事情的發展。
整體運：★☆☆☆☆
有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。
愛情運：★★☆☆☆
有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。
財運：★★☆☆☆
少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00咖啡棕
開運方位：正北方向
天蠍座
小不忍，則亂大謀。
整體運：★★☆☆☆
今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！
愛情運：★★★☆☆
單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。
事業運：★★☆☆☆
領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。
財運：★☆☆☆☆
在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-10:00祖母綠
開運方位：正東方向
射手座
惰性蔓延，學習苦悶。
整體運：★★★☆☆
學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。
愛情運：★☆☆☆☆
對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！
財運：★★★★☆
生意人不妨多向外活動，提升財運。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00香吉士黃
開運方位：西北方向
摩羯座
學會改變。
整體運：★★☆☆☆
有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。
愛情運：★★★☆☆
感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。
事業運：★★☆☆☆
顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。
財運：★★☆☆☆
易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫
開運方位：東北方向
水瓶座
說到不如做到。
整體運：★★★★☆
說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。
愛情運：★★☆☆☆
情慾難耐，你對主動撲上來的桃花少有抵抗力，很容易陷入一段虐戀。
事業運：★★★★★
事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在愉悅的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！
財運：★★★☆☆
普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-09:00雪花銀
開運方位：正西方向
雙魚座
自信能增加個人魅力，提升愛情運。
整體運：★★★☆☆
工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。
愛情運：★★☆☆☆
別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？
事業運：★★★☆☆
工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。
財運：★★★☆☆
別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00古銅青
開運方位：正東方向
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言