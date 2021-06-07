每日星座運勢／牡羊財旺投資好時機 單身適合約會

2021-06-7

牡羊座

充滿幹勁，積極上進。

整體運：★★★★★

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00遠洋藍

開運方位：正南方向

金牛座

自信使你變得更有魅力。

整體運：★★★☆☆

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★☆☆

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★★★☆

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00翡翠綠

開運方位：西北方向

雙子座

平靜安穩的一天。

整體運：★★★★☆

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，當個傾聽者才更受歡迎。

事業運：★★★☆☆

想要推行新計劃，過程會比較艱辛，別急於一時，宜放慢腳步慢慢推進。

財運：★★★★☆

業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★☆☆☆

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

愛情運：★★☆☆☆

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

事業運：★★☆☆☆

運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。

財運：★★★☆☆

開源能力不強，操勞奔波中生財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00祖母綠

開運方位：東南方向

獅子座

工作忙碌，無暇顧及感情。

整體運：★★★★☆

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。

事業運：★★★★☆

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。

財運：★★★★☆

多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

處女座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：西北方向

天秤座

低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。

財運：★★☆☆☆

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00咖啡棕

開運方位：正北方向

天蠍座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

愛情運：★★★☆☆

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

事業運：★★☆☆☆

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

財運：★☆☆☆☆

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00祖母綠

開運方位：正東方向

射手座

惰性蔓延，學習苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

愛情運：★☆☆☆☆

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

財運：★★★★☆

生意人不妨多向外活動，提升財運。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00香吉士黃

開運方位：西北方向

摩羯座

學會改變。

整體運：★★☆☆☆

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

事業運：★★☆☆☆

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

財運：★★☆☆☆

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：東北方向

水瓶座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。

愛情運：★★☆☆☆

情慾難耐，你對主動撲上來的桃花少有抵抗力，很容易陷入一段虐戀。

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在愉悅的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00雪花銀

開運方位：正西方向

雙魚座

自信能增加個人魅力，提升愛情運。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

財運：★★★☆☆

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00古銅青

開運方位：正東方向





