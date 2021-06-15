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測字：下半年你會有一枝獨秀的好運嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

疫情肆虐人心惶惶，真希望能有福神降臨，讓我們逢凶化吉！2021下半年的你，能在哪方面擁有一支獨秀的好運呢？在防疫期間不用出門，直接上科技紫微網就能預測分析你的個人運勢，了解轉運關鍵，助你擁有收穫多多的下半年！

　

測字選項：

圖片來源／科技紫微網
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答案分析：

　

安：

「安」字指的是「女坐室內」，表示從室外走入室內。恰好在防疫期間以居家為主，你所選擇的這個字可謂相當貼近時勢，預示著你的下半年將會安穩平順，健康運旺盛。「健康」就是你最大的財富，凡事以養身、養心為首要考量，不急不躁、心平氣和，便可收穫更大的福氣。

　

心：

「心」是身體的中央器官，有中心、中央之意，又主思維，引申為心思、思想、意念、感情等。這是在告訴你，下半年你多能心想事成，感情運突顯，也易獲得情感滿足，正是釋放熱情與活力的時期。單身者易遇見奇妙的緣份；有伴侶者心心相印，默契十足。就算無法見面，也別忘了用手機、訊息聯絡一下，維繫情誼喔！

　

防：

「防」字本義為堤壩，引申為防範、防衛、防止之義。這說明下半年正是你踏實求進，默默努力的時期。只要做事做人把握分寸，事業可望更上一層樓。遇此運應守住初心，嚴防小人，不與眼紅嫉妒者計較，高調做事，低調做人。居家工作者應保持自律的生活，可為你打下良好的事業基礎。

　

疫：

「疫」字是流行性傳染病的統稱，這說明從表面上看，你下半年的運勢不妙，但凶中藏吉，遇難呈祥。特別是財運最有機會由衰轉旺，有利賺取與健康、養生、環保、流行趨勢等相關之錢財。趁著待在家的空閒時間，多多蒐集商機與投資情報，好好研究，有望開拓新的財路喔！

　

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