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疫情期間盡量待在家！12生肖會有意想不到的收穫？

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

一場疫情，牽動著你我的心。近日疫情嚴重，大家一定要避免群聚、減少外出喔！今天科技紫微網要從12生肖來分析，盡量待在家會讓你有哪些意想不到的收穫？也順便幫助大家轉換心情喔！

　

生肖牛、生肖狗、生肖馬

工作至上、總是為事業奔忙的生肖牛、狗、馬，很容易忽視健康問題，常常把身體都累垮了還不自知。如果能省下通勤時間，就可以好好休息一下，讓身心放鬆，重獲能量。然而，在家上班時一定要注意合理作息，遵守休息時間，切忌廢寢忘食，日夜顛倒。

　

生肖鼠、生肖豬、生肖雞

難以拒絕美食、對美的事物有鑑賞力與熱愛的生肖鼠、豬、雞，多半對下廚有著不小的興趣。在疫情期間，可利用居家時間學習廚藝、研究美食，不僅能增進廚藝，還有機會因為發現美食、在網路上分享廚藝而收穫不少粉絲，結識志趣相投的朋友。

　

生肖兔、生肖蛇、生肖羊

追求寧靜致遠的生肖兔、蛇、羊，講求的是精神方面的富足與內心的安定，也嚮往詩意的生活。待在家的時間增多，會讓你有更多自己的空間。靜下心來，看看書、寫寫字、研究學問，做自己想做的事，任憑想像的翅膀帶你翱翔，一點兒也不受空間的局限。

　

生肖虎、生肖猴、生肖龍

生肖虎、猴、龍獨立自主，易因為追求事業而遠離家鄉親友。受疫情影響，待在家的時間增多，得以好好陪伴家人，在簡單平常的一日三餐中領略家庭之樂。雖然不能去遠方，卻有機會把日常生活打造出各種樂趣。也可多上網，在網路的世界裡遇見美好。

　

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