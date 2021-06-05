快訊

京元電IC設計客戶傳出消毒前進工廠搬貨！ 也被通知快篩

大S和汪小菲鬧離婚 竟是早上為他發文激怒兩岸大吵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今為仲夏「芒種」陽氣最旺！「3生肖」令人刮目相看

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

夏天的氣息越來越濃了！當芒種（國曆6月5日）到來時，就預示著仲夏時節正式開始。此時，稻榖上會長出細芒，並可見到纍纍穗實，所以稱為「芒種」，這也是一年裡陽氣最旺的時刻。想知道哪些生肖能跟著旺盛的陽氣轉運嗎？科技紫微網馬上來為大家分析！

　

＃芒種生活

此時會有令人揮汗如雨的高溫，也會有突如其來的午後陣雨。溫度高，濕度高，又有不少蚊蟲肆虐，很容易使人心情浮躁。此時穿衣、居家都要注意通風排汗，流汗時要盡快把汗擦乾，如此一來進到冷氣房時才不會著涼。

飲食方面宜以清淡為主，並多吃生津止渴的食物來解熱，排除體內濕氣。竹筍、青梅、絲瓜、黃瓜等菜蔬多有開胃健脾的功效，可以常吃。另外由於此時艷陽高照，一定要留意防曬、避免中暑，並保持心情輕鬆，氣血才會舒暢。

　

＃芒種記憶

古人認為萬物皆有靈性，百花亦然。從芒種到夏至這段時間，天氣十分炎熱，不適宜花朵生長，因此芒種也是花季結束的時間。人們為了送別花神，感謝百花給人間帶來的美好，會準備各色禮物來祭祀、餞行，期盼來年相迎。你說這是不是很浪漫呢？

芒種過後的端午節是一年裡的大節日。端午有著豐富的習俗活動，如吃粽子、划龍舟、掛香包、立蛋，端午節當天的「午時水」更傳說有驅邪、旺財、開運等多種功效，想要轉運的你千萬別錯過！

　

＃芒種轉運

節氣不僅是天氣氣候的轉換期，也是運勢的轉捩點。隨著芒種節氣的到來，以下這幾個生肖有望躍上更大的舞台，令人刮目相看喔！

　

生肖兔：工作順利

從小滿開始運勢好轉的生肖兔，到了芒種更會感受到事業上諸般順利。以往克服不了的難關，此時不妨再度嘗試，有機會讓唱衰你的人跌破眼鏡喔！

　

生肖馬：突破瓶頸

屬馬者的事業高峰會在芒種時期到來，若能順利把握，有望突破事業瓶頸，獲得賞識。若有跳槽、創業的意願，或是想開展副業，亦可利用這段時間好好行動，會有不錯的成果。

　

生肖猴：完美逆襲

逆風翻盤的時候到了，趁現在投資，有望獲得不錯的績效，讓你笑得合不攏嘴。事業上也能找到發揮實力的時機點，養兵千日用在一時，記得好好表現喔！

　

【延伸閱讀】

姓名合盤，預測兩人有未來嗎？

日本名師鑒定，你的人生命運占

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 運勢

延伸閱讀

一錯再錯！這些生肖求財不順有原因？

本周星座誰最幸運？5月24號到5月30號前三名好運星座大解密！

5月21日小滿節氣降臨 「3生肖」小確幸不斷、福運滿滿

【星座運勢】本周星座誰最幸運？5月17號到5月23號前三名好運星座大解密！

相關新聞

心理測驗／說到綠色會想到什麼？ 測出自己有多「天然呆」

人非聖賢，總有出錯的時候，並非都是十全十美的。日本網站「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，透過對於顏色的想像，就能看出你是偶爾犯錯的精明人，還是時常凸搥的迷糊蛋。

今年第二次水逆ing！12星座各自要注意什麼？

令人感到惶惶不安的水逆又來啦！今年第二次水逆期為5月29日到6月22日，由雙子宮開始，在巨蟹宮結束。由於水星逆行主要會干擾到人的思考與溝通能力，因此容易引發爭吵、衝突事件。另外，水逆也會造成一些意外的變動，可能會讓人焦慮和煩躁。這段期間，12星座該注意哪些事呢？科技紫微網現在就帶大家來看看。

今為仲夏「芒種」陽氣最旺！「3生肖」令人刮目相看

夏天的氣息越來越濃了！當芒種（國曆6月5日）到來時，就預示著仲夏時節正式開始。此時，稻榖上會長出細芒，並可見到纍纍穗實，所以稱為「芒種」，這也是一年裡陽氣最旺的時刻。想知道哪些生肖能跟著旺盛的陽氣轉運嗎？科技紫微網馬上來為大家分析！

疫情什麼時候能舒緩？命理師謝沅瑾曝「關鍵時間點」

新冠肺炎疫情嚴峻，每天約有300例以上的確診病例，全台進入三級警戒，民眾也減少外出配合防疫，大家都希望疫情能快點趨緩，對此，命理師謝沅瑾也預言，疫情將會於農曆五月過完後才能舒緩，關鍵時間點為「農曆四、五月」。

小孟塔羅：快被逼瘋了？下半年要注意什麼才不會有衰事

歇後語：「屋漏偏逢連夜雨，船破又遇頂頭風。」，衰事往往是接二連三發生，如同骨牌效應一發不可收拾。因此人想去廟宇抽籤或算命，不外乎想要趨吉避凶，畢竟千金難買早知道，能大事化小、小事化無就太好了。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年要注意什麼才不會有衰事？

不能沒有愛！「4星座」就是為愛而活

偶像劇裡的主角可以為了愛情生死相守，只為守護片刻的幸福。那麼現實生活中，哪些星座是為愛而活的代表，永遠渴望愛、追求愛？科技紫微網點名四大星座，來看看誰上榜？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。