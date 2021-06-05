今為仲夏「芒種」陽氣最旺！「3生肖」令人刮目相看

【文‧科技紫微網】

夏天的氣息越來越濃了！當芒種（國曆6月5日）到來時，就預示著仲夏時節正式開始。此時，稻榖上會長出細芒，並可見到纍纍穗實，所以稱為「芒種」，這也是一年裡陽氣最旺的時刻。想知道哪些生肖能跟著旺盛的陽氣轉運嗎？科技紫微網馬上來為大家分析！

＃芒種生活

此時會有令人揮汗如雨的高溫，也會有突如其來的午後陣雨。溫度高，濕度高，又有不少蚊蟲肆虐，很容易使人心情浮躁。此時穿衣、居家都要注意通風排汗，流汗時要盡快把汗擦乾，如此一來進到冷氣房時才不會著涼。

飲食方面宜以清淡為主，並多吃生津止渴的食物來解熱，排除體內濕氣。竹筍、青梅、絲瓜、黃瓜等菜蔬多有開胃健脾的功效，可以常吃。另外由於此時艷陽高照，一定要留意防曬、避免中暑，並保持心情輕鬆，氣血才會舒暢。

＃芒種記憶

古人認為萬物皆有靈性，百花亦然。從芒種到夏至這段時間，天氣十分炎熱，不適宜花朵生長，因此芒種也是花季結束的時間。人們為了送別花神，感謝百花給人間帶來的美好，會準備各色禮物來祭祀、餞行，期盼來年相迎。你說這是不是很浪漫呢？

芒種過後的端午節是一年裡的大節日。端午有著豐富的習俗活動，如吃粽子、划龍舟、掛香包、立蛋，端午節當天的「午時水」更傳說有驅邪、旺財、開運等多種功效，想要轉運的你千萬別錯過！

＃芒種轉運

節氣不僅是天氣氣候的轉換期，也是運勢的轉捩點。隨著芒種節氣的到來，以下這幾個生肖有望躍上更大的舞台，令人刮目相看喔！

生肖兔：工作順利

從小滿開始運勢好轉的生肖兔，到了芒種更會感受到事業上諸般順利。以往克服不了的難關，此時不妨再度嘗試，有機會讓唱衰你的人跌破眼鏡喔！

生肖馬：突破瓶頸

屬馬者的事業高峰會在芒種時期到來，若能順利把握，有望突破事業瓶頸，獲得賞識。若有跳槽、創業的意願，或是想開展副業，亦可利用這段時間好好行動，會有不錯的成果。

生肖猴：完美逆襲

逆風翻盤的時候到了，趁現在投資，有望獲得不錯的績效，讓你笑得合不攏嘴。事業上也能找到發揮實力的時機點，養兵千日用在一時，記得好好表現喔！

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