快訊

【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

打造安心居家風水，增旺健康運就靠這4件事

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

人生在世，身體健康第一位！若沒了健康，功名利祿只是無法享用的過眼雲煙。疫情升溫期間，大家待在家的時間都變多了，不妨趁這個時候透過居家擺設與生活行動，增旺健康好運！科技紫微網今天就結合星座與風水，與大家分享強化健康運的四大招式。

　

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

放鬆放慢，打坐冥想

火象星座的人熱情如火，動如迅雷，是速度與激情的代表人物。這也使得你們往往容易忽略健康問題，應練習讓自己靜下心來，別總想著往外跑。要知道，慢活就是最好的健康風水，每天安排打坐冥想時間，讓身心充分休息與放鬆，從中汲取健康能量，健康運就會越來越強喔！

　

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

飲食清淡，藍色加持

風象星座的人愛說話、愛玩鬧，一旦打開話匣子就停不下來，常常造成口乾舌燥等上火症狀。又容易有不愛喝水的傾向，以及飲食不講究或是不規律的現象。疫情期間要多重視身體健康，勤喝水，挑選清淡飲食，才能增旺健康運。佩戴藍水晶（如藍玉髓、藍瑪瑙、海藍寶石、青金石等）或藍色擺飾，也有提升健康運的功效。

　

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

放鬆身心，植栽開運

內向、務實、認真、高度自律的土象星座，事情喜歡往心裡藏，有苦不說，易因抑鬱傷肝，影響身體健康。家中多擺一些能淨化空氣、寧靜身心的綠葉植物，平日花些時間照料這些植物，可讓身心放鬆，緩和情緒，有助維持健康運。

　

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

運動健身，紫氣安神

神秘又魔性的水象星座，雖然本身很重視健康，但因為有時比較敏感，不安全感又強烈，易憂心過度而陷入焦慮與不安。可在家進行瑜珈、氣功等運動，並佩戴紫水晶、增加紫色擺飾，可有效安神，讓健康運平緩走揚。

　

【延伸閱讀】

風水論命！催旺你的正財官祿

靈師鑒定，你將迎來轉運時機？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座 健康運 科技紫微網

延伸閱讀

他讚「開門見廁」防疫很方便 網推這一格局更佳

超馬媽媽安全健康幸福宅開箱！無障礙空間設置 展示榮耀回憶

主臥一定要有衛浴？ 網友神解「最重要」用途

【5月星座運勢】風象星座：解析天秤座、水瓶座、雙子座本月運勢！

相關新聞

打造安心居家風水，增旺健康運就靠這4件事

人生在世，身體健康第一位！若沒了健康，功名利祿只是無法享用的過眼雲煙。疫情升溫期間，大家待在家的時間都變多了，不妨趁這個時候透過居家擺設與生活行動，增旺健康好運！科技紫微網今天就結合星座與風水，與大家分享強化健康運的四大招式。

端午節4大開運法！命理專家：這時間喝水偏財、貴人一路發

端午節假期即將到來，不過因為受到疫情影響，不建議大家外出、返鄉，做好防疫保護自己也保護身邊的人，小孟老師也整理出4點開運、招財運、求健康平安的方法，可以參考看看，但切勿過度迷信。

不只吃粽子！端午節招財改運全靠這「7招」

每年農曆五月五日的端午節，與春節、中秋節並列為華人社會的大節日。這天據說是一整年陽氣最旺的日子，想趕走上半年的烏煙瘴氣，為自己也為家人招財神、引旺運嗎？趁著居家防疫期間，趕快跟著科技紫微網一起行動！

每日星座運勢／雙子改變為全新開始 財運超旺之日

2021-06-10 牡羊座 易與人起爭執。 整體運：★★☆☆☆ 今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺

做什麼工作才會有錢賺？談談財帛宮與官祿宮的不同

財帛宮代表坐命當事者的價值觀念、取向、和處理的表現，而財富與經濟只是人生諸多價值的一部分。而官祿宮則代表坐命當事者的處事能力、處事風格以及擅長處事哪一方面的事務。

哪個星座配偶最好看？摩羯不眼高手低、天蠍外貌重度患者

人是情感動物，也是視覺動物，擇偶更需要一面之緣、一見鍾情、見面三分情，不管是外在顏值，還是內在價值，就算是人與人的連結，都是當配偶的條件之一。有些人只想每天看到美的事物，因此選擇有漂亮、英俊臉蛋的伴侶，視為人生的目標，而又有哪幾個星座能因此達成任務，選到好看的配偶呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。