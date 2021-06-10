打造安心居家風水，增旺健康運就靠這4件事

【文‧科技紫微網】

人生在世，身體健康第一位！若沒了健康，功名利祿只是無法享用的過眼雲煙。疫情升溫期間，大家待在家的時間都變多了，不妨趁這個時候透過居家擺設與生活行動，增旺健康好運！科技紫微網今天就結合星座與風水，與大家分享強化健康運的四大招式。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

放鬆放慢，打坐冥想

火象星座的人熱情如火，動如迅雷，是速度與激情的代表人物。這也使得你們往往容易忽略健康問題，應練習讓自己靜下心來，別總想著往外跑。要知道，慢活就是最好的健康風水，每天安排打坐冥想時間，讓身心充分休息與放鬆，從中汲取健康能量，健康運就會越來越強喔！

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

飲食清淡，藍色加持

風象星座的人愛說話、愛玩鬧，一旦打開話匣子就停不下來，常常造成口乾舌燥等上火症狀。又容易有不愛喝水的傾向，以及飲食不講究或是不規律的現象。疫情期間要多重視身體健康，勤喝水，挑選清淡飲食，才能增旺健康運。佩戴藍水晶（如藍玉髓、藍瑪瑙、海藍寶石、青金石等）或藍色擺飾，也有提升健康運的功效。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

放鬆身心，植栽開運

內向、務實、認真、高度自律的土象星座，事情喜歡往心裡藏，有苦不說，易因抑鬱傷肝，影響身體健康。家中多擺一些能淨化空氣、寧靜身心的綠葉植物，平日花些時間照料這些植物，可讓身心放鬆，緩和情緒，有助維持健康運。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

運動健身，紫氣安神

神秘又魔性的水象星座，雖然本身很重視健康，但因為有時比較敏感，不安全感又強烈，易憂心過度而陷入焦慮與不安。可在家進行瑜珈、氣功等運動，並佩戴紫水晶、增加紫色擺飾，可有效安神，讓健康運平緩走揚。

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